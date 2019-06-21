Nokia, 5G Uyumlu Yeni Nanotüp Bataryasını Tanıttı

Batarya sektöründe hemen herkes 'devrim niteliğinde' bir buluş yaptığını söylüyor. Gerçek anlamda hem pratik, hem makul fiyatlı hem de ciddi ilerleme kaydedilen yeniliklerin sayısı ise az oluyor. Nokia Bell Labs'in geliştirdiği yeni batarya ise bu noktada umut vaat ediyor.

Dublin Trinity Koleji'nin AMBER adlı merkezinde geliştirilen lityum nanotüp destekli batarya, bugünki en iyi alternatiflerden 2,5 kat daha uzun kullanım süresi sağlıyor. Yeni bataryalar temel olarak bataryaların canına okumaya hazırlanan 5G cihazlar için geliştiriliyor. Bu cihazlara sadece akıllı telefonlar değil, dronelar, nesnelerin internetini kullanan cihazlar ve elektrikli araçlar gibi farklı araçlar da dahil olacak. Bu yeni batarya teknolojisi daha geniş alanlarda da kullanılabilecek.

Nokia Bell Labs, iş ince bataryalar yapmaya geldiğinde pek de boşa sıkan bir kurum değil, iddiaları oldukça güvenilir. Nature Energy dergisinde yer alan çalışmaya göre, yeni batarya karbon nanotüplerden ve lityum depolama birimlerinden oluşuyor. Bu sistemde enerji neredeyse olabilecek en efektif şekilde kullanılıyor. Sonuç olarak da bu bataryalar hem çok hızlı şarj oluyor hem de fiziksel olarak kapladıkları alanın hakkını sonuna kadar veriyorlar.

Nokia'dan Paul King, "Daha küçük alanlara daha çok enerji depolayarak, yeni batarya teknolojisi 5G ve onun etrafında kurulan ağda büyük etkiye sahip olacak. Nokia Bell Labs Industry ve cihaz bilgisi ve AMBER'in malzeme bilimi uzmanlığının birleşimiyle uzmanlar, çoklu disiplinlerde başa çıkması inanılmaz zor sorunları aşmamızı sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Yeni batarya teknik olarak çok uzun süre kullanılabilecek 5G cihazların önünü açacak. Daha bu batarya teknolojisi kullanılmadan bile yıllarca şarj edilmeden çalışabilecek 5G'li cihazlar geliştirildi.

Nokia, yeni teknoloji için bir patent başvurusu yaptıklarını ve ürünü gelecekte piyasaya sunmayı planladıklarını açıkladı. Ürünün ticari olarak ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz bilinmiyor.