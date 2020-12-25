Noel ne zaman kutlanır? Noel yortusu ne demek?

Noel, Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı bir Hristiyan bayramıdır. Dini kimliğinden sıyrılmış olan Noel, her sene farklı toplumlarda da Yılbaşı ile beraber kutlanmaktadır. Peki aslında Noel nedir? Noel ne zaman kutlanır? ve Noel yortusu ne demektir?

Noel ya da Christmas Hristiyanlar için en özel günlerden birisidir ve bir bayram olarak kutlanır. Yeni yıl bayramı olarak kutlanan Noel, başka toplumlarda da Yılbaşı ile birlikte kutlanır. Ülkemizde Yılbaşı ve Noel arasındaki fark sıkça tartışılır ve Noel de 31 aralık zannedilir. Peki aslında Noel ne zaman kutlanır? Noel nedir? ve Noel yortusu ne demektir? İşte cevapları!

NOEL NEDİR?

Noel sözcüğünün kökeni Latince Natalis (doğum) kelimesinden gelir. Almancada ise Noel anlamında kullanılan Weihnachten sözcüğü "kutsal geceler" anlamına geliri Noel, Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı bir Hristiyan bayramıdır. Bunun yanında Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş ya da Milat Yortusu olarak da adlandırılır. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dini motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.

NOEL NE ZAMAN KUTLANIR?

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Çünkü 25 Aralık'ın Hz. İsa'nın doğum tarihi olduğuna inanılır. Bazı ülkelerde kutlamalar Noel 25 Aralık yanı sıra 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

NOEL YORTUSU NEDİR?

Noel Yortusu, her sene 25 Aralık tarihinde Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel ile aynıdır ve Hristiyan bayramı olarak bilinir. Noel aynı zamanda Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da adlandırılmaktadır.