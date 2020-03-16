Noel Baba Müzesi ve antik kentlerde koronavirüs dezenfeksiyonu
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Noel Baba Müzesi ve antik kentlerde koronavirüs dezenfeksiyonu

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bulunan ve bölgenin en çok ziyaretçi çeken ören yerlerinin başında yer alan, Noel Baba'nın mezarının da bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi başta olmak üzere Myra ve Andriake antik kentleriyle Likya Uygarlıkları Müzesi'nde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

16.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:46
Noel Baba Müzesi ve antik kentlerde koronavirüs dezenfeksiyonu

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bulunan ve bölgenin en çok ziyaretçi çeken ören yerlerinin başında yer alan, Noel Baba'nın mezarının da bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi başta olmak üzere Myra ve Andriake antik kentleriyle Likya Uygarlıkları Müzesi'nde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 5 kişilik özel ekip, önce Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde, ardından Myra Antik Kenti, Andriake Antik Kenti ve Likya Uygarlıkları Müzesi'nde görevliler eşliğinde dezenfektan çalışması gerçekleştirdi. Aziz Nikolaos Müzesi'nde duvar resimleri hariç, her yer adım adım ilaçlandı. Ekipler, Myra Antik Kenti'nde tuvaletleri, giriş turnikelerini, korkulukları, konukların fotoğraf çektirdiği tiyatro masklarını, Antik Myra Tiyatrosu'na çıkan merdivenleri, giriş büfesini dezenfekte etti. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni geçen yıl 374 bin 587 kişi, Myra Antik Kenti'ni de 268 bin 346 kişi ziyaret etmişti.

Müzeyi ziyarete gelen Rus Alexsandr Dimitri, "Türkiye devleti koronavirüsle mücadeleye çok önem veriyor. Virüse karşı gerekli önlemleri alıyor. Ülkesine gelen biz konukların sağlığını dikkate alıyor. Çok güzel. Ben de buradan bir çağrı yapıyorum. Herkes buraya, Türkiye'ye gelebilir. Türkiye çok güvenli. Korkmaya gerek yok" dedi.

Kaynak: DHA

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