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Pratisyen doktor kazada yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde pratisyen doktor Onur Can Kahya (25), nöbet çıkışı evine giderken kullandığı otomobilin bariyere çarpması sonucu hafif yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde pratisyen doktor Onur Can Kahya (25), nöbet çıkışı evine giderken kullandığı otomobilin bariyere çarpması sonucu hafif yaralandı.

Sandıklı Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan pratisyen doktor Onur Can Kahya, nöbet çıkışı Afyonkarahisar'daki evine giderken, Akören beldesi yakınlarında kullandığı 07 ARP 212 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Otomobil, yoldan çıkıp bariyere çarptı. Diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkan Kahya'ya o sırada yoldan geçen bir hemşire ilk müdahaleyi yaptı. Hafif yaralanan Kahya, çağırılan ambulansla mezunu olduğu Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne götürüldü.


Pratisyen doktor kazada yaralandı

Pratisyen doktor kazada yaralandı

Pratisyen doktor kazada yaralandı

Pratisyen doktor kazada yaralandı

Pratisyen doktor kazada yaralandı

Pratisyen doktor kazada yaralandı

Pratisyen doktor kazada yaralandı

Pratisyen doktor kazada yaralandı

Pratisyen doktor kazada yaralandı

Pratisyen doktor kazada yaralandı

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Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Son Dakika Haberleri

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