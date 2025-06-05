NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI | Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 5 Haziran 2025 Kurban Bayramı ve arefe günü eczane çalışma saatleri

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI | Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 5 Haziran 2025 Kurban Bayramı ve arefe günü eczane çalışma saatleri
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Kurban Bayramı öncesinde sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan vatandaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe günü yani arefe günü eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Arefe günü bu kurumların çalışma saatleri ve hizmet durumu, özellikle reçete ve ilaç alım işlemleri için araştırılıyor. Peki, bayram arefesinde eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane nasıl bulunur? İşte detaylar…

Kurban Bayramı öncesinde sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe günü yani arefe günü, eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. "Arefe günü eczaneler çalışıyor mu?" sorusu sıkça araştırılırken, özellikle reçete ve acil sağlık ihtiyaçları için planlama yapmak isteyenler resmi tatil kapsamında kurumların çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Peki, Kurban Bayramı arefesinde eczaneler açık mı, kaça kadar hizmet veriyor? Nöbetçi eczaneler nereden bakılır? İşte, ayrıntılar…

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı öncesinde ilaç ve reçete işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar için eczanelerin çalışma durumu netlik kazandı. 5 Haziran 2025 Perşembe günü, yani bayram arefesi, resmi tatil kapsamında yer almadığı için eczaneler normal mesai saatlerinde açık olacak. Ancak bazı bölgelerde eczanelerin öğleden sonra erken kapanabileceği belirtiliyor.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI | Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 5 Haziran 2025 Kurban Bayramı ve arefe günü eczane çalışma saatleriArefe günü eczaneler açık mı

Yetkililer, vatandaşların yaşadıkları bölgedeki nöbetçi eczaneleri önceden kontrol etmelerini ve ilaç ihtiyaçlarını sabah saatlerinde karşılamalarını tavsiye ediyor. Kurban Bayramı süresince ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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