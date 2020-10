Nobel Edebiyat Ödülü nedir? Nobel Edebiyat Ödülü alan yazarlar kimlerdir? Nobel Edebiyat Ödülü alan Türkler kimlerdir?

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ NEDİR?

Nobel Edebiyat ödülleri her yıl Alfred Nobel'in sözleri ile bir idealist eğilimi en farklı şekilde ifade eden yazara verilmektedir. İsveç Akademisi her yıl bu ödüle layık kişileri seçmektedir.

Nobel Edebiyat Ödülü sahipleriedebiyat alanında seçkin katkılarda bulunmuş yazarlardan seçilerek, her yıl İsveç Akademisi tarafından takdim edilir. Nobel Ödülü, Alfred Nobel'in 1895 tarihli vasiyeti üzerine; kimya, fizik, edebiyat, barış, ve fizyoloji veya tıp alanlarında olmak üzere beş dalda ödül verilmeye başlanmıştır. Nobel'in vasiyetinde belirttiği gibi, Edebiyat Ödülü sahibine İsveç Akademisi'nin seçtiği beş üyelik komite tarafından karar verilir ve ödül Nobel Vakfı tarafından karşılanır. Nobel Edebiyat Ödülü ilk kez 1901 yılında verilmiş, bu ödülü Fransa'dan Sully Prudhomme kazanmıştır. Her ödül sahibi, bir madalya, bir diploma ve miktarı yıllara göre değişen nakit para ile ödüllendirilir. 1901 yılında, Prudhomme 150.782 İsveç kronu almıştır, ki bu Aralık 2007 tarihinde 7.731.004 İsveç kronuna eşdeğerdir. 2008 yılında, bu ödüle Fransa'dan Jean-Marie Gustave Le Clézio nail görülmüş ve 10.000.000 İsveç kronu ile ödüllendirilmiştir. Ödül töreni; geleneksel olarak Stokholm'da, Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık tarihinde yapılmaktadır.

2012 yılına gelindiğinde Nobel Edebiyat Ödülü 105 defa verilmiş ve toplamda 109 kişi bu ödülü kazanmıştır. 1958 yılında Rusya doğumlu Boris Pasternak bu ödüle layık görülmüş, ancak Sovyetler Birliği hükümetinin baskısı altında bu ödülü reddetmek zorunda kalmıştır. 1964 yılında Jean-Paul Sartre, geçmişte tüm resmî ödülleri reddettiği gibi, bu ödülü de reddetmiştir.Bugüne kadar on dört kadın Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır ki, Nobel Barış Ödülü ile birlikte, diğer tüm Nobel dallarından daha fazladır. Nobel Edebiyat Ödülü'nün verildiği tüm bu yıllar boyunca sadece dört defa, ödül iki kişiye verilmiştir (1904, 1917, 1966, 1974). Ayrıca yedi defa Nobel Edebiyat Ödülü verilmemiştir

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ ALAN YAZARLAR KİMLERDİR?

Sully Prudhomme

Theodor Mommsen

Bjørnstjerne Bjørnson

Frédéric Mistral

José Echegaray

Henryk Sienkiewicz

Giosuè Carducci

Rudyard Kipling

Rudolf Christoph Eucken

Selma Lagerlöf

Paul Heyse

Maurice Maeterlinck

Louise Glück

Bob Dylan

José Saramago

Gabriel García Márquez

Pablo Neruda

Samuel Beckett

Jean-Paul Sartre

John Steinbeck

Ivo Andric

Albert Camus

Ernest Hemingway

Winston Churchill

Knut Hamsun

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ KİTAPLAR

Yaşlı Adam ve Deniz (İhtiyar Balıkçı) Ernest Hemingway

Yüzyıllık YalnızlıkGabriel Garcia Marquez

Benim Hüzünlü Orospularım. Gabriel Garcia Marquez

Açlık Knut Hamsun

Bulantı

Kafamda Bir Tuhaflık.

Demian - Emil Sinclair'in Gençliğinin Öyküsü

Düşüş

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ ALAN TÜRKLER

Orhan Pamuk