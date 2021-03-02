No 1 Kör şarkı sözleri ft. Melis Karaduman

Rap dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan No1, yepyeni parçasını Melis Karaduman ile yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni ve izlenmeye ulaşan şarkının sözlerini sizler için derledik. Youtube Trendlerin sevilen parçalarında No 1 Kör şarkı sözleri ft. Melis Karaduman.. NO1 şarkı sözleri...

NO 1 KÖR ŞARKI SÖZLERİ FT. MELİS KARADUMAN

Gelsin, hepsi de gelsin

Üstüme sorunların üstesinden geldim

Sandığının tersi, içtiğini biçersin

Cezbeden bi' günah mısın? lanet güzelsin!

***

Çekil kenara bu hasta ağır değil ağırdan

Aldı kanımdaki dalga ruhumdan mı ağır

Dün bi' rüya gördüm, dayanmıştım kapına

Güzel şeyler söylüyorum bağıra çağıra

***

Silemedim karaladım gölgemdeki canavar

İçimde bi' kan ama alma daha canı var

Hangi suratına kapansın ulan bu kapılar

Anahtarım olsa bile açamazdım ya, ha

***

Yıllardır karanlıkta kayıp

Dünya böyle dönüyo'ken sözlerim mi ayıp?

Gömleklerim yırtık, gözlüklerim kayıp

Beni artık ayıkmayın kayıp oldu kayık

[Nakarat]

Bugün de devran dönmez

Tanrı beni görmez

Yüzüm bi' gün gülmez

Yanar at?şim sönmez

***

Bi' gün daha böyle geçm?z, geçmez

Devran dönmez (dönmez, dönmez)

Tanrı beni görmez (görmez, görmez)

Yüzüm bi' gün gülmez (gülmez, gülmez)

Yanar ateşim sönmez (sönmez, sönmez)

Bi' gün daha böyle geçmez, geçmez

***

Geleceğini *** geçmişi silerken

Sandığının tersi, no. 1, no mercy

Gerçekler acıdır, acıyı seversen

Selfie'ye gülerken aynaya söversin

***

Tekin değilken sokaklar tekin miyim delinin?

İzliyorum ekranı içindeyim filmin

fakat duyamazsın ruhumdaki sireni

keşke ak'lımda kalsaydın ucundasın dilimin

***

kendimi kaybedeli yıllar oldu bu o'nu

rap savaşı çocuk ışi ve

*** yolunda pırlantayla koştursanız ne olur?

gözlerimiz kan ama sizinkiler su dolu

***

sen git oyna sudoku

kaç yerinden delindiğini sayamadım bu kotun

yemekleri ısıtın, tabakları soğutun

mutlu günler göreceğim kör olduğumu unutup

***

zarlar hep 1 kazanan olsun

ne olur artık şansım dönsün

ama ben 11, zarları gömdüm

yüzüme gülüyo'sun sanki körsün

***

zarlar hep 1 kazanan olsun

ne olur artık şansım dönsün

ama ben 11, zarları gömdüm

yüzüme gülüyo'sun sanki körsün

***

zarlar hep 1 kazanan olsun

ne olur artık şansım dönsün

ama ben 11, zarları gömdüm

yüzüme gülüyo'sun sanki körsün

***

zarlar hep 1 kazanan olsun

ne olur artık şansım dönsün

ama ben 11, zarları gömdüm

yüzüme gülüyo'sun

***

bugün de devran dönmez

tanrı beni görmez

yüzüm bi' gün gülmez

yanar ateşim sönmez

***

bi' gün daha böyle geçmez, geçmez

devran dönmez (dönmez, dönmez)

tanrı beni görmez (görmez, görmez)

yüzüm bi' gün gülmez (gülmez, gülmez)

yanar ateşim sönmez (sönmez, sönmez)

bi' gün daha böyle geçmez, geçmez