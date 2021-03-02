No 1 Kör şarkı sözleri ft. Melis Karaduman
Rap dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan No1, yepyeni parçasını Melis Karaduman ile yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni ve izlenmeye ulaşan şarkının sözlerini sizler için derledik. Youtube Trendlerin sevilen parçalarında No 1 Kör şarkı sözleri ft. Melis Karaduman.. NO1 şarkı sözleri...
NO 1 KÖR ŞARKI SÖZLERİ FT. MELİS KARADUMAN
Gelsin, hepsi de gelsin
Üstüme sorunların üstesinden geldim
Sandığının tersi, içtiğini biçersin
Cezbeden bi' günah mısın? lanet güzelsin!
***
Çekil kenara bu hasta ağır değil ağırdan
Aldı kanımdaki dalga ruhumdan mı ağır
Dün bi' rüya gördüm, dayanmıştım kapına
Güzel şeyler söylüyorum bağıra çağıra
***
Silemedim karaladım gölgemdeki canavar
İçimde bi' kan ama alma daha canı var
Hangi suratına kapansın ulan bu kapılar
Anahtarım olsa bile açamazdım ya, ha
***
Yıllardır karanlıkta kayıp
Dünya böyle dönüyo'ken sözlerim mi ayıp?
Gömleklerim yırtık, gözlüklerim kayıp
Beni artık ayıkmayın kayıp oldu kayık
[Nakarat]
Bugün de devran dönmez
Tanrı beni görmez
Yüzüm bi' gün gülmez
Yanar at?şim sönmez
***
Bi' gün daha böyle geçm?z, geçmez
Devran dönmez (dönmez, dönmez)
Tanrı beni görmez (görmez, görmez)
Yüzüm bi' gün gülmez (gülmez, gülmez)
Yanar ateşim sönmez (sönmez, sönmez)
Bi' gün daha böyle geçmez, geçmez
***
Geleceğini *** geçmişi silerken
Sandığının tersi, no. 1, no mercy
Gerçekler acıdır, acıyı seversen
Selfie'ye gülerken aynaya söversin
***
Tekin değilken sokaklar tekin miyim delinin?
İzliyorum ekranı içindeyim filmin
fakat duyamazsın ruhumdaki sireni
keşke ak'lımda kalsaydın ucundasın dilimin
***
kendimi kaybedeli yıllar oldu bu o'nu
rap savaşı çocuk ışi ve
*** yolunda pırlantayla koştursanız ne olur?
gözlerimiz kan ama sizinkiler su dolu
***
sen git oyna sudoku
kaç yerinden delindiğini sayamadım bu kotun
yemekleri ısıtın, tabakları soğutun
mutlu günler göreceğim kör olduğumu unutup
***
zarlar hep 1 kazanan olsun
ne olur artık şansım dönsün
ama ben 11, zarları gömdüm
yüzüme gülüyo'sun sanki körsün
***
zarlar hep 1 kazanan olsun
ne olur artık şansım dönsün
ama ben 11, zarları gömdüm
yüzüme gülüyo'sun sanki körsün
***
zarlar hep 1 kazanan olsun
ne olur artık şansım dönsün
ama ben 11, zarları gömdüm
yüzüme gülüyo'sun sanki körsün
***
zarlar hep 1 kazanan olsun
ne olur artık şansım dönsün
ama ben 11, zarları gömdüm
yüzüme gülüyo'sun
***
bugün de devran dönmez
tanrı beni görmez
yüzüm bi' gün gülmez
yanar ateşim sönmez
***
bi' gün daha böyle geçmez, geçmez
devran dönmez (dönmez, dönmez)
tanrı beni görmez (görmez, görmez)
yüzüm bi' gün gülmez (gülmez, gülmez)
yanar ateşim sönmez (sönmez, sönmez)
bi' gün daha böyle geçmez, geçmez
- Müzik: No.1
- Söz:No.1&Melis Karaduman
- Mix: No.1
- Kayıt: Stüdyo lan
- Mastering: Gökhan Güler
- Director : Oğuzhan Ejderoğlu
- Production : 911
- Prod.team : Onur Ceyhan,Ömer Tekin, Canip Arslan
- Color : Ercan Küçük/ The Post Brothers
- Yapım : Talentino*