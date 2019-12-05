Nizip'te tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
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Nizip'te tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin tefecilik yapanlara yönelik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

05.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:38
Nizip'te tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

GAZİANTEP'in ilçesinde polisin tefecilik yapanlara yönelik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Nizip İlçe ekipleri, ilçede tefecilik yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik savcılık kararıyla operasyon düzenledi. 3 şüpheliye ait 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 pos cihazı, 11 tapu senedi, 12 senet, 1 banka dekontu ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.


Kaynak: DHA
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