Nizip Kaymakamı Şahin ile Belediye Başkanı Sarı, yaşlıları ziyaret etti

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yaşlıları ziyaret etti.

İlk olarak ilçedeki Huzurevini ziyaret eden ikili, yaşlıların günlerini kutlayarak onlarla bir süre sohbet etti.

Huzurevi sakinlerinden Şükriye Bilişik, 5 aydır burada kaldığını belirterek, "Allah razı olsun devletimizden, sizlerden. Burada bana çok iyi bakıyorlar, sizler de buraya kadar gelip bizlerin halini hatırını soruyorsunuz ayaklarınıza sağlık. Allah sizlere güç kuvvet versin eksik olmayın inşallah." diye konuştu.

Ziyarette huzurevi sakinlerinden İbrahim Halil Özateş türkü söyledi.

Daha sonra Fevkani Mahallesi'ndeki Fatma Tatar ile Hafızpaşa Mahallesi'ndeki Yılmaz ve Fatma Cingöz çiftini de evlerinde ziyaret eden Şahin ve Sarı, yaşlılarla bir süre sohbet etti.

Kaymakam Şahin, büyüklerin, toplumun geçmişi, hafızası, kimliği ve kökleri olduğunu ifade ederek "Tecrübe ve düşünceleriyle bizlere yol gösteren yaşlılarımız her zaman başımızın tacıdır. Onların her zaman yanındayız. Bu vesileyle tüm büyüklerimize saygı ve sevgilerimi sunuyor, sağlıklı bir yaşam temenni ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise devletin yaşlılar için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek her zaman onların yanında olacaklarını söyledi.???????