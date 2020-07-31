Nizip Kaymakamı Kotan'dan sürücülere şeker ikramı İslahiye Kaymakamı Mahammed Lütfi Kotan, yol kontrol noktasında vatandaşlara şeker ve çikolata ikramında bulundu.

İslahiye Kaymakamı Mahammed Lütfi Kotan, yol kontrol noktasında vatandaşlara şeker ve çikolata ikramında bulundu.

Kotan, kentin giriş ve çıkışında oluşturduğu kontrol noktalarında denetim yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Burada sürücülere bayram şekeri ve kolonya ikram eden Kotan, vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini uygulamalarını istedi.

Kotan, maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunarak, "İçişleri Bakanlığının denetimler ile ilgili talimatları var. Koronavirüs ile ilgili tedbirlerimiz devam ediyor. Biz de burada emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımız ile birlikte asayiş ekiplerinin ve sürücülerimizin bayramını kutlayarak trafik ile ilgili uyarılar yaptık. Bir farkındalık oluşturduk. Herkese güvenli trafikte iyi bayramlar diliyorum." dedi.

Kotan'a İlçe Emniyet Müdür Vekili Hacı Ahmet Önel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta eşlik etti.

Kaynak: AA