Nizip Belediyesi hizmet tırıyla yangın bölgesinde vatandaşlara hizmet veriyor
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Nizip Belediyesi hizmet tırıyla yangın bölgesinde vatandaşlara hizmet veriyor

Nizip Belediyesi hizmet tırıyla yangın bölgesinde vatandaşlara hizmet veriyor
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Nizip Belediyesi, orman yangınlarının devam ettiği Muğla'nın Milas ilçesine hizmet tırı göndererek bölgeye destek olmayı sürdürüyor.

Nizip Belediyesi, orman yangınlarının devam ettiği Muğla'nın Milas ilçesine hizmet tırı göndererek bölgeye destek olmayı sürdürüyor.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yangının başladığı ilk andan itibaren Nizip Belediyesi olarak vatandaşların yanında olduklarını, yaraların sarılması için desteklerinin süreceğini ifade etti.

İlk etapta bölgeye içerisinde duş kabinleri ve lavaboların olduğu tırı sevk ettiklerini ifade eden Başkan Sarı, "Hizmet tırımızla an itibarıyla Milas'tayız. Amacımız buradaki vatandaşlarımızın yanında yer almak ve onlara yardım etmektir. Bizler devletimizin desteğiyle yangın bölgesindeki insanlarımıza destek olmak için seferber olduk. Tüm Türkiye el ele vererek ormanlarımızı küle çeviren bu afetin üstesinden geleceğiz inşallah. Milas başta olmak üzere yangınlardan etkilenen tüm şehirlerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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