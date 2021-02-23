Niyazi Önen kimdir? Dardanel'in sahibi Niyazi Önen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Niyazi Önen'in hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar Dardanel Ton'un sahibi kimdir, nereli, kaç yaşında merak ediyor. Peki Dardanel'in sahibi Niyazi Önen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne? Niyazi Önen'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde.

Dardanel'in sahibi Niyazi Önen'in biyografisi merak konusu oldu. Peki Niyazi Önen kimdir, nereli, kaç yaşında?

NİYAZİ ÖNEN KİMDİR?

Niyazi Önen 1950 yılında Çanakkale'de dünyaya gelmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Niyazi Önen, Dardanel firmasının kurucusu ve sahibidir. Ek olarak Niyazi Önen, Dardenia ve Mister No markalarının da sahibidir. Niyazi Önen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okumuştur.

DARDANEL TON HAKKINDA BİLGİLER

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş., Türkiye merkezli bir gıda şirketidir. Şirket, 1984 yılında Niyazi Önen tarafından kurulmuş olup Türkiye'nin ilk konserve ton balığı üreticisidir. Şirketin merkezi ve fabrikası Çanakkale'de yer almaktadır.

Dardanel, ek olarak Mr. No ve Baricci markaları ile sandviç ve atıştırmalıklar üretmektedir ve Dardenia adıyla balık-ekmek lokantası zinciri işletmektedir. Şirket, ürünlerinde Dolphin Safe rozetini kullanmaya yetkilidir. Aynı zamanda 1991 yılından bu yana futbol kulübü Çanakkale Dardanelspor'un sponsorluğunu yapmaktadır.

DARDANEL TON TARİHÇESİ

Dardanel, 1984 yılında Niyazi Önen tarafından Türkiye'nin ilk konserve ton balığı üreticisi kuruldu. Şirket, adını Çanakkale Boğazı'nın antik dönemdeki ismi olan Dardanelya'dan almaktadır.

Şirket, 1994 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. 1990'lardan itibaren ürün yelpazesi "Dardanel Ton" konserve ton balığı, diğer konserve yiyecekler ve hazır sandviçlere kadar genişledi.