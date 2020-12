Nişantaşı'nda sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'a hırsız şoku

Dün güzel havanın tadını çıkarmak için Nişantaşı'na alışverişe giden Hakan Kakız, saat 18.00 sıralarında girdiği bir mağazada çantasını çaldırdı. İçeride alışveriş yapan Kakız, elbise denemek için içerisinde yaklaşık 6 bin lira, cep telefonu ve kimlik ile banka kartlarının bulunduğu cüzdanın olduğu çantasını koltuğa bıraktı.

OLAY ANBEAN KAMERADA

O esnada mağazaya giren bir şahıs, Kakız'ın çantayı bırakmasını fırsat bilerek koltuğa yaklaştı. Kalabalıktan yararlanan şahıs, çantayı alarak elindeki karton çantanın arkasına gizledi. Bir süre daha içeride dolanan şahıs ardından Kakız'ın gözünün önünden geçerek mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Çantayı çalan kişi

KARAKOLA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Çantasını almak için koltuğa giden Kakız, yerinde olmadığını görünce durumu mağaza yetkililerine bildirdi. Yetkililerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu Kakız'ın çantasının çalındığı belirlendi. Olayın ardından Kakız, Harbiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayetin alınmasının ardından harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek hırsızın eşkalini tespit etti. Polis ekiplerinin hırsızların peşinde olduğu öğrenildi.

"2 DAKİKA İÇİNDE ÇANTAM ÇALINDI"

Olayla ilgili sosyal medya mesajından açıklamalarda bulunan Hakan Kakız, "Nişantaşı'nda bir mağazada bardağa bakarken 2 dakika içerisinde çantam çalındı. Her zaman gittiğim mağaza olduğu için çantamı güvenerek bıraktım. Kamera kayıtlarından izledik içerisinde cüzdan, telefon ve para olan çantamı alıp gitti. Her şeyim gitti. Polisi aradık kayıtlar incelendi. Olaydan sonra karakola gittim ve ifade verdim. Kayıtlarda her şey net. Çantam gittiği için taksiyle arkadaşım Ece'ye gittim" dedi.

"TELEFONUMU ÇALAN KİŞİNİN KONUMUNU BULDUM"

İkinci telefonunu kullanarak çalınan telefonunun yerini tespit eden Kakız, "Karakolda uygulama üzerinden telefonumu çalan kişinin oturduğu apartmandan daire numarasına kadar her şey görünüyor. Bunu polislere gösteriyorum ama bir işlem yapılmadı" diyerek de sitem etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı