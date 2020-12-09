Nişantaşı'nda sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'a hırsız şoku
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nişantaşı'nda sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'a hırsız şoku

09.12.2020 09:00 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:01

Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'ın Şişli Nişantaşı'daki bir mağazada alışveriş yaptığı esnada bir şahıs tarafından kol çantası çalındı. Mağazada gezen Kakız'ın çantasını çalan kişinin önünden geçip gittiği anlar da anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Dün güzel havanın tadını çıkarmak için Nişantaşı'na alışverişe giden Hakan Kakız, saat 18.00 sıralarında girdiği bir mağazada çantasını çaldırdı. İçeride alışveriş yapan Kakız, elbise denemek için içerisinde yaklaşık 6 bin lira, cep telefonu ve kimlik ile banka kartlarının bulunduğu cüzdanın olduğu çantasını koltuğa bıraktı.

OLAY ANBEAN KAMERADA

O esnada mağazaya giren bir şahıs, Kakız'ın çantayı bırakmasını fırsat bilerek koltuğa yaklaştı. Kalabalıktan yararlanan şahıs, çantayı alarak elindeki karton çantanın arkasına gizledi. Bir süre daha içeride dolanan şahıs ardından Kakız'ın gözünün önünden geçerek mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Nişantaşı'nda sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'a hırsız şoku
Çantayı çalan kişi

KARAKOLA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Çantasını almak için koltuğa giden Kakız, yerinde olmadığını görünce durumu mağaza yetkililerine bildirdi. Yetkililerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu Kakız'ın çantasının çalındığı belirlendi. Olayın ardından Kakız, Harbiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayetin alınmasının ardından harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek hırsızın eşkalini tespit etti. Polis ekiplerinin hırsızların peşinde olduğu öğrenildi.

"2 DAKİKA İÇİNDE ÇANTAM ÇALINDI"

Olayla ilgili sosyal medya mesajından açıklamalarda bulunan Hakan Kakız, "Nişantaşı'nda bir mağazada bardağa bakarken 2 dakika içerisinde çantam çalındı. Her zaman gittiğim mağaza olduğu için çantamı güvenerek bıraktım. Kamera kayıtlarından izledik içerisinde cüzdan, telefon ve para olan çantamı alıp gitti. Her şeyim gitti. Polisi aradık kayıtlar incelendi. Olaydan sonra karakola gittim ve ifade verdim. Kayıtlarda her şey net. Çantam gittiği için taksiyle arkadaşım Ece'ye gittim" dedi.

Nişantaşı'nda sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'a hırsız şoku

"TELEFONUMU ÇALAN KİŞİNİN KONUMUNU BULDUM"

İkinci telefonunu kullanarak çalınan telefonunun yerini tespit eden Kakız, "Karakolda uygulama üzerinden telefonumu çalan kişinin oturduğu apartmandan daire numarasına kadar her şey görünüyor. Bunu polislere gösteriyorum ama bir işlem yapılmadı" diyerek de sitem etti.

Nişantaşı'nda sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'a hırsız şoku
Nişantaşı'nda sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'a hırsız şoku
Nişantaşı'nda sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'a hırsız şoku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
AFYONLU: HARAM PARA
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HASAN SALİH: HAYDAN GELEN HUYA GİTMİŞ
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ivana Sert Pınar Altuğ Gonca Vuslateri
Spor Samatta Erol Bulut Ozan Tufan Sinan Gümüş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nişantaşı'nda sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'a hırsız şoku - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 10:22:52. #1.14#
title