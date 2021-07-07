Son dakika haberleri! Nişantaşı'nda 7 katlı binanın en üst katında yangın paniği
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Son dakika haberleri! Nişantaşı'nda 7 katlı binanın en üst katında yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Nişantaşı'nda 7 katlı binanın en üst katında yangın paniği Nişantaşı'nda 7 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.

Nişantaşı'nda 7 katlı binanın en üst katında yangın paniği

İSTANBUL - Nişantaşı'nda 7 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa dökülürken yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Şişli Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki 7 katlı binanın en üst katındaki dairede çıktı. Alınan bilgiye göre, 7 katlı bir binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Korku ve panik yaşayan bina sakinleri ise sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken yangında herhangi can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangınla ilgili konuşan mahalle sakini Nilgün Sarıçalı, "İtfaiye seslerini duydum. Arka binada çatıda bir yangın oluşmuş. Hemen bakmaya başladık yoldan geçenler olarak. Yolda bir beyle konuştum. Apartmanda oturuyormuş. Arka tarafta bir çatının duman aldığını söyledi. Onlar da itfaiye ekiplerine haber verdi. Olayın başından beri buradayım bir yaralı ya da can kaybı görmedim" diye konuştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri! Nişantaşı'nda 7 katlı binanın en üst katında yangın paniği
Son dakika haberleri! Nişantaşı'nda 7 katlı binanın en üst katında yangın paniği
Son dakika haberleri! Nişantaşı'nda 7 katlı binanın en üst katında yangın paniği
Son dakika haberleri! Nişantaşı'nda 7 katlı binanın en üst katında yangın paniği
Son dakika haberleri! Nişantaşı'nda 7 katlı binanın en üst katında yangın paniği
Son dakika haberleri! Nişantaşı'nda 7 katlı binanın en üst katında yangın paniği
Son dakika haberleri! Nişantaşı'nda 7 katlı binanın en üst katında yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan

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