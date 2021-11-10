Nişanlısından etkilenerek Müslüman oldu, Ahmet adını aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nişanlısından etkilenerek Müslüman oldu, Ahmet adını aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Nişanlısından etkilenerek Müslüman oldu, Ahmet adını aldı

Antalya'da aşık olduğu nişanlısından etkilenen İngiliz vatandaşı, Müslüman olarak Ahmet ismini aldı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da aşık olduğu nişanlısından etkilenen İngiliz vatandaşı, Müslüman olarak Ahmet ismini aldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ilçe müftülüğünde düzenlenen merasimde, Gary Edward şehadet getirerek Müslüman oldu. Edward'a, nişanlısı Filiz Müge Ocak ile birlikte katıldığı ihtida merasiminde, İlçe Müftüsü İbrahim Keser tarafından, İslam dini, iman esasları, Müslüman olmanın gereklilikleri ve temel dini bilgiler hakkında kısa bilgiler verildi. Anlatılanları dikkate dinleyen Edward, bunların tamamına inandığını kabul ettiğini ifade ettikten sonra Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyete ilk adımı attı ve Ahmet adını aldı.

İhtida merasimi sonunda Edward'a ihtida belgesi ile birlikte İngilizce Kur'an-ı Kerim meali ve temel dini bilgiler kitabı hediye edildi. - ANTALYA

Nişanlısından etkilenerek Müslüman oldu, Ahmet adını aldı

Nişanlısından etkilenerek Müslüman oldu, Ahmet adını aldı

Nişanlısından etkilenerek Müslüman oldu, Ahmet adını aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title