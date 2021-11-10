Nişanlısından etkilenerek Müslüman oldu, Ahmet adını aldı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da aşık olduğu nişanlısından etkilenen İngiliz vatandaşı, Müslüman olarak Ahmet ismini aldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ilçe müftülüğünde düzenlenen merasimde, Gary Edward şehadet getirerek Müslüman oldu. Edward'a, nişanlısı Filiz Müge Ocak ile birlikte katıldığı ihtida merasiminde, İlçe Müftüsü İbrahim Keser tarafından, İslam dini, iman esasları, Müslüman olmanın gereklilikleri ve temel dini bilgiler hakkında kısa bilgiler verildi. Anlatılanları dikkate dinleyen Edward, bunların tamamına inandığını kabul ettiğini ifade ettikten sonra Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyete ilk adımı attı ve Ahmet adını aldı.

İhtida merasimi sonunda Edward'a ihtida belgesi ile birlikte İngilizce Kur'an-ı Kerim meali ve temel dini bilgiler kitabı hediye edildi. - ANTALYA