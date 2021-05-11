Nişanlısından ayrılan Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck'e geri döndü
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Nişanlısından ayrılan Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck'e geri döndü

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Mart ayında 4 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Alex Rodriguez ile ayrılan Jennifer Lopez, 17 yıl önce aşk yaşadığı Ben Affleck'e geri döndü. Çift, önceki gün aynı araçta yolculuk yaparken görüntülendi.

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyurmasının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. İddiaların biri de Lopez'in yıllar önce aşk yaşadığı Ben Affleck'e geri dönmesiydi. Çift hakkında çıkan aşk iddiaları doğru çıktı.

BAŞ BAŞA TATİLE ÇIKTILAR

Haklarındaki iddialarla ilgili açıklama yapmayan ikili, geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıktı. 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Lopez ile Affleck, geçtiğimiz haftayı Montana'da geçirdi.

Nişanlısından ayrılan Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck'e geri döndü

YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER

51 yaşındaki iki çocuk annesi Lopez ve Affleck, birkaç günlük kaçamak sonrası Los Angeles'e döndü. Otomobilleriyle seyir halindeyken objektiflere takılan ikiliden Affleck'in şoför koltuğunda, Lopez'in de onun hemen yanında oturduğu görüldü.

Nişanlısından ayrılan Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck'e geri döndü
Evlenmeleri beklenen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrıldı
Evlenmeleri beklenen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrıldı
Nişanlısından ayrılan Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck'e geri döndü
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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