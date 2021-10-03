Nişanlı çift, katıldıkları düğünde muhtarın tabancasından çıkan kurşunla yaralandı - Haberler
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Nişanlı çift, katıldıkları düğünde muhtarın tabancasından çıkan kurşunla yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Haberler | Güncel
Nişanlı çift, katıldıkları düğünde muhtarın tabancasından çıkan kurşunla yaralandı

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, Cennet Erdoğan (26) ve nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu (27), katıldıkları düğünde havaya ateş etmek isteyen Muhtar Emre Ozan Güvel'in tartışma sırasında yere düşen tabancasından çıkan kurşunla yaralandı.

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, Cennet Erdoğan (26) ve nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu (27), katıldıkları düğünde havaya ateş etmek isteyen Muhtar Emre Ozan Güvel'in tartışma sırasında yere düşen tabancasından çıkan kurşunla yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Döğenli Mahallesi'ndeki bir sokak düğününde meydana geldi. Düğüne katılan Döğenli Mahallesi Muhtarı Emre Ozan Güvel, tabancasıyla havaya ateş etmek istedi. Bu sırada çevresindeki vatandaşlar da engel olmaya çalıştı. Güvel'in tabancası tartışma sırasında yere düştü. Yere çarpan tabancadan çıkan kurşun, düğüne misafir olarak katılan Cennet Erdoğan'ın ayağını sıyırdıktan sonra nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu'nun bacağına saplandı. Paniğe kapılan misafirler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hafif yaralanan çift, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Özdemircioğlu, ameliyat edilmek üzere Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili, Muhtar Emre Ozan Güvel gözaltına alındı.


- Sumbasosmaniye
Nişanlı çift, katıldıkları düğünde muhtarın tabancasından çıkan kurşunla yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nişanlı çift, katıldıkları düğünde muhtarın tabancasından çıkan kurşunla yaralandı - Haberler
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