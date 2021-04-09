Nisanda kar yağdı: Cuma namazını kar altında kıldılar
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Nisanda kar yağdı: Cuma namazını kar altında kıldılar Bursa'nın İnegöl ilçesinde nisan ayında yağan kar yağışı herkesi şaşırttı.
Nisanda kar yağdı: Cuma namazını kar altında kıldılar
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde nisan ayında yağan kar yağışı herkesi şaşırttı. Cumaya giden vatandaşlar kar altında namazlarını kıldı.
İnegöl'de kar yağışı başladı. Cuma namazına gidenler soğuk bir havanın ardından namaz vakti kar sürpriziyle karşılaştı. Aninden bastıran kar yağışı sebebiyle camiye giden vatandaşlar kar altında namazlarını kıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS