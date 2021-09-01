Niran Ünsal sahne şovuyla mest etti
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Niran Ünsal sahne şovuyla mest etti

Niran Ünsal sahne şovuyla mest etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Yaklaşık bir yılın ardından Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yeniden kutlanmaya başlanan Uluslararası Kültür Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Niran Ünsan sahne performansıyla göz doldurdu.

Yaklaşık bir yılın ardından Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yeniden kutlanmaya başlanan Uluslararası Kültür Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Niran Ünsan sahne performansıyla göz doldurdu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hem kurtuluş hem de bağbozumu etkinlikleri kapsamında bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Alaşehir Uluslararası Kültür Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında ünlü sanatçı Niran Ünsal, Alaşehirlililere unutamayacakları bir konser verdi. Sahne performansıyla Alaşehirlilileri coşturan Ünsal, "Evde kaldığım 15 ay boyunca boş durmadım, sanatıma yeni bir şeyler kattım. Tabla çalmasını, kaşık çalmasını ve davul çalmasını öğrendim" diyerek adeta şov yaptı.

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda verilen konserde Niran Ünsal'a bir kasa dünyaca ünlü Alaşehir üzümü hediye eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Pandemi ile mücadele ediyoruz. Morale ihtiyacımız vardı. Doyasıya eğlenelim" dedi.

Niran Ünsal, sahnede izleyenleri coştururken, zaman zaman da duygulandırdı. Yerlerinde duramayan izleyenler hem şarkılara eşlik etti hem de oynayarak unutamayacakları bir akşam yaşadı. - MANİSA

Niran Ünsal sahne şovuyla mest etti
Niran Ünsal sahne şovuyla mest etti
Niran Ünsal sahne şovuyla mest etti
Niran Ünsal sahne şovuyla mest etti
Niran Ünsal sahne şovuyla mest etti
Niran Ünsal sahne şovuyla mest etti
Niran Ünsal sahne şovuyla mest etti
Niran Ünsal sahne şovuyla mest etti
Niran Ünsal sahne şovuyla mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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