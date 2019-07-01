Niran Ünsal kimdir? Devlet Dahçeli'ye hayran olduğunu söyledi!

Niran Ünsal, geçtiğimiz günlerde Düzce Akçakoca'da sahne aldı. Şarkıcı Niran Ünsal konserinde "Devlet Baba'nın hayranıyım. Devlet Bahçeli'yi çok seviyorum. Bir tanışmak istiyorum. Hiçbir araya gelmedik." dedi. Ünsal Bahçeli'nin sıkı takipçisi olduğunu da vurguladı. Bu olay üzerine vatandaşlar internette Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında diye arama yapmaya başladı. Peki Niran Ünsal kimdir? Kaç yaşında, nereli?

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

Niran Ünsal, 13 Ağustos 1974 senesinde doğdu. Aslen İzmirli olan Ünsal'ın asıl ismi Fatma Uludan Canevi'dir. Müzik hayatına aslında 8 yaşlarında başlayan Niran Ünsal, müzikle iç içe olan bir ailede dünyaya geldi ve bu nedenle küçük yaşlardan itibaren müzik ile yetişti. Annesi TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı, babası ise kanun sanatçısıdır. TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Son Çıkış isimli dizide rol aldı.

NİRAN ÜNSAL'IN EVLİLİKLERİ

İlk evliliği, Kaan Canbağ ile 1990 yılında gerçekleşti ve 6 ay sonra boşandı. Bu evlilikten 1991 yılında Hande Ünsal adında bir kızı oldu. 2. birlikteliği, 1999 yılında tiyatrocu Peker Açıkalın ile oldu. Ünsal evlenmedi ama Açıkalın ile birlikte yaşadı. 2000 yılında Narin Şeker Açıkalın adında bir kızı oldu. 3. evliliği, 2004 yılında tiyatro sanatçısı Selçuk Soğukçay ile oldu. 4. evliliği, 14 Ocak 2007 tarihinde Kuyumcu Oğuz Türküsev ile gerçekleşti. 3 yıl sonra 8 Aralık 2009 tarihinde boşandı. 5. evliliği ise 14 Şubat 2010'da imam nikahı ile ve Haziran 2011 tarihinde de belediye nikahıyla magazin muhabiri İbrahim Gugu ile oldu. Çift, eylül 2011 tarihinde de ayrılıp kasım 2011 de tekrar bir araya geldiler. Çiftin 4 Temmuz 2012'de Liva,17 Ocak 2014'te de Bera adında bir erkek çocukları oldu.

NİRAN ÜNSAL'IN ALBÜMLERİ

1996 – Haktan

1999 – Şarkılara Tutundum

2004 – Göçebe

2007 – İyi Niyetlerim

2009 – Sesler ve İzler

2010 – Bir Avaz Bir Saz

2012 – İnce Ayar

2013 – Ok