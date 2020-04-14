Nintendo Switch'in Beklenen Özelliği Güncelleme ile Kullanıcılara Sunuldu!
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Nintendo, Teknoloji

Nintendo Switch'in Beklenen Özelliği Güncelleme ile Kullanıcılara Sunuldu!

Nintendo tarafından 2017 yılında satışa sunulan Switch, kısa sürede oldukça önemli satış başarılarına imza attı ve bitmeye yüz tutan taşınabilir oyun konsolu sektörüne adeta yeni bir soluk getirdi.

14.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:53
Nintendo Switch'in Beklenen Özelliği Güncelleme ile Kullanıcılara Sunuldu!

Nintendo tarafından 2017 yılında satışa sunulan Switch, kısa sürede oldukça önemli satış başarılarına imza attı ve bitmeye yüz tutan taşınabilir oyun konsolu sektörüne adeta yeni bir soluk getirdi. Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan 10.0.0 güncellemesi ile birlikte kullanıcılar uzun süredir beklenen bir özelliğe kavuştu.

10.0.0 Güncellemesi Yayınlandı!

Nintendo Switch için yayınlanan yeni güncelleme cihaza indirilmiş olan oyunları dahili bellek ile harici bellek arasında taşıyabilmenize olanak sunuyor. Örneğin cihazınızın dahili depolama biriminde boş alan kalmadıysa ve oyunları harici belleğe taşımak istiyorsanız, bunu artık yapabilirsiniz.

Daha öncesinde indirilmiş oyunları ya da güncellemeleri iki birim arasında taşıma imkanınız bulunmuyordu ve bunu yapabilmek için oyunları en baştan indirmek zorunda kalıyordunuz. Bu sayede buna gerek kalmıyor. Tabii bu taşıma işleminin iki yönlü olarak da yapılabildiğini vurgulamakta fayda var.

Yeni yazılım güncellemesini kontrol etmek için sistem ayarlarına göz atabilirsiniz. Eğer otomatik indirme ayarlarınız açıksa güncellemenin kurulmuş olabileceğini belirtelim. Ayrıca bölge bazlı dağıtım politikasından dolayı güncellemenin cihazınıza yansıması birkaç gün sürebilir.

Peki siz bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu özelliği istiyor muydunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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