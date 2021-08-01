Nimetullah hoca son yolculuğuna uğurlandı

Japonya'daki İslami çalışmalarıyla bilinen ve 90 yaşında hayatını kaybeden Nimetullah Halil İbrahim Yurt, son yolculuğuna uğurlandı.

Japonya'daki İslami çalışmalarıyla bilinen ve 90 yaşında hayatını kaybeden Nimetullah Halil İbrahim Yurt, son yolculuğuna uğurlandı.

Japonya İslam Merkezi'nin eski imamlarından ve kamuoyunda "Nimetullah hoca" olarak bilinen Yurt için Fatih Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Yurt'un damadı Nusrettin Uca, kızı Emine Uca ve yeğeni Furkan Yurt, burada taziyeleri kabul etti.

Nimetullah hocanın 30 yıllık arkadaşı Tevfik Öztürk'ün ikindi namazının ardından kıldırdığı cenaze namazında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Şeyh Abdulkadir Geylani'nin torunu Muhammet Ömer Geylani ile başta Japonya, Pakistan, Irak ve Rusya olmak üzere birçok ülkeden gelen dostları ve sevenleri saf tuttu.

Namazın ardından teşrik tekbiri ile cenaze aracına taşınan Nimetullah hocanın naaşı, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Uzun yıllar Mekke'de kalan, İslam'ı tebliğ etmek için 50'den fazla ülkeyi ziyaret eden Nimetullah hoca, Japonya'daki görevi sırasında da farklı inançlara sahip birçok gruba İslam'ı anlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez