Nilüfer ve Gürsu'da Su Kesintisi
Bursa'nın Nilüfer ve Gürsu ilçelerinde su kesintisi yapılacak.
Bursa'nın Nilüfer ve Gürsu ilçelerinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer Doburca Mahallesi, Gümüştepe Mahallesi, Odunluk Mahallesi; Orhangazi Caddesi, Oğuzhan Sokak, Atatürk Kent Ormanı, Çamlıca Mahallesi; Güldeste Sokak, Kavakdere Cadde, Güven Sokak, Selcan Sokak, Babacan Cadde, Ay Sokak ve civarında 16.04.2019 tarihinde, 06.00-24.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Ayrıca Gürsu'nun Zafer, Kazıklı, Ağaköy, Kumlukalan mahalleleri ile Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi ve civarında 12.04.2019 - 20.04.2019 tarihleri arasında, 08: 00 -18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
Kaynak: İHA