Nilüfer'in sevilen müftüsü Mehmet Öztürk veda ediyor
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Nilüfer'in sevilen müftüsü Mehmet Öztürk veda ediyor

Nilüfer'in sevilen müftüsü Mehmet Öztürk veda ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nisan 2016'da Nilüfer İlçe Müftüsü olarak göreve başlayan Mehmet Öztürk Nilüfer'e veda ederek İstanbul İl Müftü yardımcısı olarak atandı.

Nisan 2016'da Nilüfer İlçe Müftüsü olarak göreve başlayan Mehmet Öztürk Nilüfer'e veda ederek İstanbul İl Müftü yardımcısı olarak atandı. Öztürk, görev süresi boyunca başta Bursa olmak üzere Türkiye 'de ses getiren projelere öncülük etti.

Bursa'nın sevilen ismi Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk'ün yeni görev yeri belli oldu. Bursa'daki 4 yıllık görev süresince birçok önemli projede yer alan Öztürk çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Birçok önemli projeye katkı sağlayan Öztürk, 4 yılda hayırseverlerin desteğiyle 7 olan 4-6 yaş Kur'an kursu sayısını kısa sürede 40'a yükseltmeyi başardı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önemli projelerinden biri olan 4-6 yaş Kur'an kurslarına verdiği desteğin yanı sıra Başkanlığın birçok projesinde aktif rol oynadı.

Öztürk, Nilüfer İlçe Müftüsü olarak görev yaptığı süreçte; Uludağ Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere Türkiye Diyanet Vakfı Nilüfer Şubesi aracılığıyla yapılan ayni ve nakdi yardımlar ile gençlik hizmetlerine ivme kazandırdı. Öztürk ayrıca gençlere yönelik projeleriyle de ön plana çıkarak geleceğimiz mimarı gençlere yönelik hizmetlere ön ayak oldu.

Öztürk döneminden kısa bir süre önce temeli atılan Türkiye'nin Din Hizmetleri alanında öncü projelerinden olan Nilüfer Dini Eğitim Külliyesi Hafızlık Kur'an Kursu, Öztürk döneminde tamamlandı. Nilüfer İlçe Müftülüğü'nün tamamlanması için büyük mesai harcadığı eser; Türkiye'nin sayılı projeleri arasında yerini aldı. Bugüne kadar yüzlerce hafızın mezun olduğu külliyede eğitimler devam ediyor.

Din hizmetlerinin vatandaşla buluşması noktasında gerek sahada gerekse sosyal medya ve dijital platformlarda varlığıyla dikkat çeken Öztürk, profesyonel çalışmalar ile ön plana çıktı. Türkiye'de bu anlamda ilklere imza atan Öztürk Nilüfer başta olmak üzere vatandaşların sevgisini ve takdirini topladı.

Dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisinde Müftü Öztürk Dini Eğitim Külliyesi Hafızlık Kur'an Kursu binasının sağlıkçılara tahsis ederek yanlarında olduğunu gösterdi. Ayrıca belirlenen camilerde din görevlilerinin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtımı organizasyonunu yönetti. - BURSA

Nilüfer'in sevilen müftüsü Mehmet Öztürk veda ediyor
Nilüfer'in sevilen müftüsü Mehmet Öztürk veda ediyor
Nilüfer'in sevilen müftüsü Mehmet Öztürk veda ediyor
Nilüfer'in sevilen müftüsü Mehmet Öztürk veda ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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