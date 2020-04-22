Nilüfer ekiplerinden yaşlılara doğum günü sürprizi
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Vefa Sosyal Destek Grubu, nilüfer belediyesi, Turgay Erdem, Güncel

Nilüfer ekiplerinden yaşlılara doğum günü sürprizi

Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üstü vatandaşlaraBaşkan Turgay Erdem adına doğum günü sürprizi yaptı.

22.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:47
Nilüfer ekiplerinden yaşlılara doğum günü sürprizi

Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üstü vatandaşlara

Başkan Turgay Erdem adına doğum günü sürprizi yaptı. Yalnız yaşayan 69 yaşındaki Makbule Kişi ile salgın sürecinde evlerinden hiç çıkmayan Mesut Duran ve eşi, çalan kapılarını açınca sürprizle karşılaştı. Ekiplerin getirdiği pastayı alan Kişi ve Duran, duygu dolu anlar yaşadı.

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgınının Türkiye'de de etkili olmaya başlamasıyla, en fazla risk altında bulunan 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılıyor. Vatandaşların gıda, ilaç gibi ihtiyaçlarını alan, faturalarını ödemelerine ve maaşlarını çekmelerine yardımcı olan Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, zaman zaman da evlerinde çıkamayan vatandaşların yakınlarının sürprizlerine de aracılık ediyor.

Belediye ekiplerinin sürpriziyle karşılaşan bu vatandaşlardan biri Ataevler Mahallesi'nde tek başına oturan 69 yaşındaki Makbule Kişi oldu. Makbule Kişi'nin Balıkesir'de oturan kızı Sezen Tufan, Nilüfer Belediyesi'ni arayarak, Bursa'ya giriş çıkışlar yasak olduğu için anneannesine gidemediklerini, ancak doğum gününde kendisine küçük de olsa bir sürpriz yapmak istediklerini iletti. Bu talebi geri çevirmeyen Nilüfer Belediyesi ekipleri yalnız başına yaşayan Makbule Kişi'ye bir pasta götürerek sürpriz yaptı. Kapısını açtığında karşında Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu'nda çalışanları pasta ile gören Kişi, duygu dolu anlar yaşadı.

Ekipler Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına Makbule Kişi'nin doğum gününü kutlayarak pastasını verdi. Doğum gününde böyle bir sürpriz beklemediğini söyleyen 69 yaşındaki Kişi, hem bunu düşünen torununa, hem de Nilüfer Belediyesi'ne ve Başkan Turgay Erdem'e teşekkür etti. Kişi, hayatında ilk kez böyle bir sürprizle karşılaştığını da dile getirdi.

Benzer bir sürprizi Nilüfer'in Beşevler Mahallesi'nde oturan Mesut Duran ve eşi de yaşadı. Duran çiftinin İstanbul'da yaşayan torunu Zeynep Kaygusuz, salgının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden bu yana evlerinden hiç çıkmayan anneannesi ve dedesinin bütün ihtiyaçlarını internetten sipariş vererek karşıladığını, bu süreçte yasağa titizlikle uyan dedesine ve anneannesine Nilüfer Belediyesi aracılığıyla sürpriz yapmak istediğini söyledi. Nilüfer Belediyesi de İstanbul'dan arayan Zeynep Kaygusuz'un isteğini yerine getirerek, Duran çiftine sürpriz yaptı. Ekipler, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına Duran çiftine pastası götürdü.

Sürpriz karşısında çok şaşıran 72 yaşındaki Mesut Duran, böyle bir şey beklemediğini, bu davranışın kendisine büyük moral verdiğini söyledi. Mesut Duran, ikinci sürprizi de Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'den gelen telefonla yaşadı. Başkan Erdem, telefonla aradığı Mesut Duran'a, salgın süresince yasağa uyarak evlerinden hiç çıkmadıkları için hem kendisini, hem de eşini tebrik etti. Erdem, bir ihtiyaçları olduğunda Nilüfer Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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