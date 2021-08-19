Nilüfer'den afetzedelere destek
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Nilüfer'den afetzedelere destek

Nilüfer'den afetzedelere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi'nin, Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için düzenlediği dayanışma kampanyasında toplanan bir tır dolusu erzak ve ihtiyaç malzemeleri, bölgeye ulaştırıldı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi'nin, Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için düzenlediği dayanışma kampanyasında toplanan bir tır dolusu erzak ve ihtiyaç malzemeleri, bölgeye ulaştırıldı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, Antalya ve Muğla'da yaşanan yangın felaketinin ardından bu kez, Kastamonu ve Bartın'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için dayanışma kampanyası düzenledi. Sosyal medyadan duyurusu yapılan dayanışma kampanyası, 17 ve 18 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. Nilüferliler, selden büyük zarar gören vatandaşlar için de adeta seferber oldu. Yardımsever vatandaşlar, Kastamonu için ihtiyaç listesinde yer alan kuru bakliyat, bebek bezi, bebek maması, kişisel temizlik ürünleri, hijyenik ped, hasta bezi, temizlik malzemelerini, Nilüfer Kent Konseyi'ne getirdi. Toplama merkezine gelemeyen vatandaşlar da, online sipariş ile kampanyaya destek oldu. Kampanyaya Nilüfer Belediyesi de, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) tarafından hazırlanan erzak kolileriyle katkıda bulundu. Dayanışma kampanyasında toplanan bir tır dolusu erzak ve kişisel temizlik ürünleri, bölgeye ulaştırıldı.

Nilüfer Belediyesi ve vatandaşlar, selden etkilenen bir diğer il olan Bartın'a da yardım eli uzattı. Bölgeden alınan ihtiyaç listesinde yer alan erzak ile on binlerce maske, dezenfektan ve eldiven de Bartın'a gönderildi.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi organizasyonuyla daha önce düzenlenen yardım kampanyalarında Manavgat ve Marmaris yangınlarıyla Van'ın Başkale ilçesinde yaşanan sel felaketinde de, onlarca kamyon yardım malzemesi ile hayvan yemi, bölgeye gönderilmişti. - BURSA

Nilüfer'den afetzedelere destek
Nilüfer'den afetzedelere destek
Nilüfer'den afetzedelere destek
Nilüfer'den afetzedelere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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