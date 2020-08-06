Nilüfer'de koronavirüs tedbirlerine sıkı denetim Nilüfer İlçe Kaymakamı Avni Oral ile birlikte Kültür Mahallesi'ndeki pazar alanında koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Maskemizi takarak, mesafemizi koruyarak ve hijyenimize dikkat ederek toplumsal sağlığımızı korumalıyız" dedi.

Nilüfer İlçe Kaymakamı Avni Oral ile birlikte Kültür Mahallesi'ndeki pazar alanında koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Maskemizi takarak, mesafemizi koruyarak ve hijyenimize dikkat ederek toplumsal sağlığımızı korumalıyız" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında koronavirüs salgınıyla mücadele için tüm Türkiye'de olduğu gibi, Nilüfer'de de bugüne kadar yapılan en kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Nilüfer İlçe Kaymakamı Avni Oral ile birlikte Kültür Mahallesi'ndeki pazar alanındaki denetimlere katıldı. Denetimde, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, Nilüfer İlçe Jandarma Komutan Vekili Hüseyin Kurt, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Baş da yer aldı. Başkan Turgay Erdem ile Kaymakam Avni Oral, pazar alanını gezerek vatandaşlara ve pazarcı esnafına koronavirüsle mücadele konusunda uyarılarda bulundu. Maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemine değinen Başkan Erdem ve Kaymakam Avni Oral, vatandaşlara, alınması gereken tedbirler konusunda bilgiler de verdi.

Denetimin yapıldığı alanda açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi olarak alanlarda denetimleri sık sık sürdürdüklerinin altını çizdi. Vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Erdem "Mutlak suretle mesafelerimizi koruyalım, maskelerimizi takalım ve hijyenimize dikkat ederek hayatımızı sürdürmeye çalışalım" diye konuştu. Normalleşme sürecine geçildiği haziran ayından itibaren vaka sayılarında hızlı bir artış gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, bu durumun endişe verici olduğunu belirtti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem konuşmasına şöyle devam etti: "Eğer toplumsal olarak biz kontrolümüzü sağlayamazsak, çocuklarımızın, yakın zamanda açılacak olan okullara gidememesine sebep olacağız."

Kaymakam Oral: "Kurallara uymak önemli"

Türkiye genelinde en yaygın denetimlerden birinin yapıldığını hatırlatan Nilüfer İlçe Kaymakamı Avni Oral da, Nilüfer'de tüm işletmelerin, pazar alanlarının ve alışveriş merkezlerinin denetlendiğini ifade etti. Kaymakam Oral, "Biz de alanda hem bu işin farkındalığını ön plana çıkarmak hem de denetimlere eşlik etmek adına buradayız. Hepimizin yapacağı şey, temel olarak belirlenmiş olan kurallara uymak. Nilüfer'in genel itibariyle durumu gayet iyi ama son zamanlarda vakalarda yukarı yönlü olan seyrin, durdurularak aşağıya döndürülmesi açısından hepimize düşen görevler var. Bunları yerine getirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA