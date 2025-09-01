Nilperi Şahinkaya annesi Meltem Vural neden öldü?

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Meltem Vural, 30 Ağustos 2025'te hayata gözlerini yumdu. Şahinkaya, paylaşımında annesiyle verdikleri zorlu mücadelenin sona erdiğini belirtti. Peki, Nilperi Şahinkaya annesi neden öldü?

NİLPERİ ŞAHİNKAYA ANNESİ MELTEM VURAL NEDEN ÖLDÜ?

Meltem Vural için 31 Ağustos 2025'te İstanbul Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende sanat ve televizyon dünyasından birçok isim Şahinkaya'yı yalnız bırakmadı. Hande Erçel, Cem Yılmaz, Seda Bakan gibi ünlü isimler cenazeye katılarak oyuncuya destek oldu.

MELTEM VURAL KİMDİR?

Meltem Vural, kamuoyunda daha çok kızı Nilperi Şahinkaya'nın başarılarıyla tanınıyordu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Vural'ın kaç yaşında olduğu ve hangi hastalıkla mücadele ettiği net olarak bilinmiyor. Ancak uzun süredir sağlık sorunlarıyla savaştığı, Nilperi'nin paylaşımlarından anlaşılmaktadır.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988'de Dakar, Senegal'de dünyaya geldi. Babası diplomat Salim Levent Şahinkaya'nın görevleri nedeniyle çocukluk yıllarını Paris, Bern ve Ankara'da geçirdi.

Eğitim hayatına Paris'te başlayan Şahinkaya, Bern'de devam etti ve 2006'da Ankara'daki Charles de Gaulle Fransız Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü yüksek şerefle tamamladı.

Oyunculuk kariyerine 2009'da Deniz Yıldızı dizisiyle adım atan Şahinkaya, özellikle Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Mesude rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Daha sonra Kiraz Mevsimi, Kayıp, Erşan Kuneri, Kral Kaybederse gibi dizilerde rol aldı. Tiyatro sahnelerinde de aktif olan oyuncu, enerjisi ve doğal performansıyla Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden biri haline geldi.