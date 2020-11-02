Nilay Deniz kimdir? Nilay Deniz hayatı ve biyografisi! Nilay Deniz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nilay Deniz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nilay Deniz hakkında merak edilenler. Nilay Deniz hayatı ve biyografisi. Nilay Deniz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nilay Deniz merak konusu oldu. İşte Nilay Deniz hakkında merak edilen Nilay Deniz kimdir, Nilay Deniz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NİLAY DENİZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Mayıs 1993

Kaç yaşında: 27 yıl yaşında

Nereli: Aydın

Nilay Deniz, 1993 yılında Aydın'da doğdu. Oyunculuk eğitimi alan Nilay Deniz, Behzat Ç. dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Ah Neriman, Güneşi Beklerken, 20 Dakika, Mor Menekşeler ve Hayata Beş Kala dizilerinde de rol aldı.

Aşk Yeniden dizisi ile kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan genç oyuncu; Bir süre Ateşböceği dizisinde başrol olup "Aslı" karakterini canlandırmıştır. Daha Sonra Kalk Gidelim dizisinde bir süre "Nehir" Karekterini canlandırdı. Şimdilerde ise Kanal D'de yayımlanan Çatı Katı Aşk dizisinde "Yasemin" karekterini canlandırmaktadır.

2010 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2011 Mor Menekşeler

2011 Hayata Beş Kala

2013 Güneşi Beklerken

2014 Ah Neriman

2015-2016 Aşk Yeniden

2017 Dayan Yüreğim

2017 Ateşböceği

2019 Kalk Gidelim

2020 Çatı Katı Aşk