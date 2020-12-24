Nil Karaibrahimgil: Pollyanna değilim
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Nil Karaibrahimgil: Pollyanna değilim

24.12.2020 08:44 | Son Güncelleme: 24.12.2020 08:49
Nil Karaibrahimgil: Pollyanna değilim

Pandemi sürecine dair pozitif yorumları ve "Karantina yerine koza diyelim" açıklaması nedeniyle 'Pollyanna' yakıştırması yapılan Nil Karaibrahimgil, sosyal medyadaki takipçilerinin kendisiyle ilgili yorumlarına çok güldüğünü söyledi: "Çok gülüyorum.

Pandemi sürecine dair pozitif yorumları ve "Karantina yerine koza diyelim" açıklaması nedeniyle 'Pollyanna' yakıştırması yapılan Nil Karaibrahimgil, sosyal medyadaki takipçilerinin kendisiyle ilgili yorumlarına çok güldüğünü söyledi: "Çok gülüyorum. 'Öyle demeyelim de böyle diyelim' diye Instagram hesabı bile çıkmış. Harika bence."

Şarkıcı, olaylara her zaman iyi tarafından bakamadığını da belirtti: "Ben Pollyanna değilim. Olaylara hep pozitif bakmıyorum. Öyle Heidi gibi sürekli havada uçmuyorum. İçinde bulunduğumuz durum biraz ağır. İnsanlar sevdiklerini kaybediyor. Hepimiz işimizden, gücümüzden olduk. Böyle bir duruma başka türlü yaklaşmak bize güç verir demek istedim. Yoksa 'Aman da ne güzel evdeyiz' değildi söylediğim."

Nil Karaibrahimgil, "Ormana yakın, doğayla iç içe bir pandemi dönemi geçiriyorum. Bu süreçte kendi içime döndüm. Şarkılar yazıyorum. Yakında güzel sürprizlerim olacak" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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