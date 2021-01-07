Nikola Tesla kimdir? Nikola Tesla hayatı ve biyografisi?

Ölümünün üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hem kendi çağına hem de dünya tarihine damga vuran bilim adamı Nikola Tesla, hala merak edilen bir isim. Öyle ki yaptığı icatla geleceğe ışık olacak icatlar yapıyor. Nikola Tesla kimdir? Nikola Tesla hayatı ve biyografisi günümüzde hala merak edilen bilim adamları arasında gösteren sorulardandır.

Fizik ve matematik eğitiminde dikkat çeken bir beyne sahip olan Nikola Tesla, dünya bilim tarihini değiştiren icadı ile tüm dünyanın saygınlığını kazanan bir isimdir. 1856 doğumlu unutulmaz bilim adamı Nikola Tesla kimdir? Nikola Tesla hayatı ve biyografisi? Detaylarda…

NİKOLA TESLA KİMDİR?

Sırbistan'ın Similijan kasabasında dünyaya gelen, asıl soyadı Draganic olan Nikola Tesla 10 Temmuz 1856 yılında dünyaya geldi. babası Din adamı olan Tesla'nın, kendisi gibi din adamı aolması istiyordu. Ancak po aynı zamanda pratik ev aletleri üreten bir annenin de çocuğuydu. 5 kardeş olan Tesla'nın, abisi 12 yaşında kaybetmesi, bazı davranış bozukluklarına neden olmuş ve şizofreniye yakın belirtiler göstermeye başlamıştır. Tesla'daki bu davranış bozuklukları yaşamı boyunca devam etmesine neden olan olay olmuştur.

NİKOLA TESLA HAYATI VE BİYOGRAFİSİ?

Nikola Tesla, annesinin yardımı ilefizik ve matematik bilgisini ilerleterek, Avusturya Graz'da Prag Politeknik Üniversitesi'nin okulunda okudu veAlmanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilöğrendi.

Üniversitede okuduğu yıllar boyunca elektrik üzerine bilgisis ve ilgisi artmaya başladı. Böylelikle zamanla asosyalliği ve takıntılı davranışlarından az da olsa sıyrılmaya başladı. Kimileri Tesla'nın üniversiteyi bitirdiğini iddia etse de Tesla, üniversite 1879 yılının ilk döneminden itibaren Tesla'nın okula devam etmediğini bildirmişti. Ailesi ile de bağını koparan Tesla, oto mühendislik firmasında çalışmaya başlamış ancak depresyon dönemine girmekten kaçınamamıştır.

Tesla, babasının talebi üzerine Prag'da Charles Ferdinand Üniversitesi'de eğitime başlasa da ölümünün ardından okulu bırakarak telefonculukta ve Continental Edison'da yeni elektrik enerjisi endüstrisinde tecrübe edinmeye başladı. Burada regülatör benzeri kontrol cihazları icat etti.

1884 yılında ABD'ye gitti ve New York'ta Edison Machine Works'te çalıştı. New York'ta çeşitli ve mekanik cihazlar geliştirmek için laboratuvar ve şirketler kurmayı başardı. 1887 yılına gelindiğinde ise yedi adet ABD patenti bulunmaktaydı. Tesla, ilerleyen süreçlerde toplam 18 patente sahip olarak AIEE (günümüz adı IEEE) de konferans verip dünya mühendislerine tek ve çok fazlı akım sistemler üzerine konferans verdi.

Nikola Tesla, 1888 yılında alternatif akım indüksiyon motor ve Westinghouse Electric tarafından lisanslanan ilgili çok fazlı AA patentleri ile milyonlarca para kazandı ve şirketin pazarlamasını sağlayacak çok fazla sistemin temel taşını oluşturdu.

Nicola Tesla, ayrıca Dünya katmanlarından biri olan iyonosferin insanlığın yararına kullanılabileceğini ispatlayan ilk bilim adamıdır. 19. yy keşfedilen iyonosferin en önemli özelilği ve Tesla'yı yakından ilgilendiren özelliği ise radyo, ses, elektrik enerjisi ve elektro manyetik dalgaların kablosuz olarak uzak noktaları birbirlerine taşıyor olabilmesidir. Bu sayede Tesla, 1901 ile 1905 yılları arasında Long Island'da kablosuz elektrik taşıma merkezi ve ilk radyo yayın merkezi olan Wardenclyffe Kulesi'ni inşa etti.

Tesla, 86 yaşında, 7 Ocak 19433 yılında New Yorker Oteli'nin 33. katında Alice Monaghan otel görevlisi tarafından 3327 numaralı odasında ölü olarak bulundu.

Tesla, yaşamının son dönemlerinde depresyonu ağırlaşmış ve içe kapanık biri olmuştu. Her şeyi aklında tutan ve not alma alışkanlığından uzak olan Tesla, biyografisini yazmak isteyenlerden ise uzak durmaktaydı.