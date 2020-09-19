Damadın evet dediği sırada arkadaşları "Son pişmanlık neye yarar" şarkısını açtı
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Damadın evet dediği sırada arkadaşları "Son pişmanlık neye yarar" şarkısını açtı

Amasya'da bir nikah töreninde damat evet dediği sırada arkadaşlarının, Müslüm Gürses'in seslendirdiği "Son pişmanlık neye yarar" şarkısını açması, salonda komik anların yaşanmasına neden oldu.

Damadın evet dediği sırada arkadaşları
19.09.2020 21:59 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:50

Amasya'da bir nikahta damada arkadaşları tarafından şok sürpriz yapıldı. Damadın arkadaşlarının Müslüm Gürses'in "Son pişmanlık neye yarar" şarkısını açması, salonda misafirlere komik anlar yaşattı.

Adana ve Kahramanmaraş'ta nikah töreninde damadın evet dediği sırada damadın arkadaşları, Müslüm Gürses'in seslendirdiği "Son pişmanlık ne yarar" sözlerinin yer aldığı müzikle sürpriz yapmışlardı. Bu kervana Amasya da katıldı.

DAMAT EVET DEDİĞİ SIRADA ARKADAŞLARI ŞARKIYI AÇTI

Amasya'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle düğünlerin yasaklanması üzerine 31 yaşındaki Soner Çetin, 29 yaşındaki Nazmiye Eren çiftinin düğünü, planlanan tarihten geç yapıldı. Törende Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un, "Nazmiye Eren'i eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna damadın "evet" diye cevap vereceği sırada arkadaşlarının Müslüm Gürses'in "Son pişmanlık neye yarar" şarkısını açması, salonda misafirlere komik anlar yaşattı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR İLGİNÇ AN İLE KARŞILAŞTIM"

En güzel anlarına tanıklık ettiği Soner ve Nazmiye çiftine mutluklar dileyen Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Damadın arkadaşları mizahi bir dille nikah akdine neşe kattılar. İlk defa böyle bir ilginç an ile karşılaştım. Genç çiftimizi ve ailelerini tebrik ediyor, mutluklar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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