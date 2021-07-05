Nikahının kıyılacağı gün kaza geçiren genç yaşamını yitirdi

Konya'da nikah töreninin olacağı gün kaza geçiren grafiti sanatçısı genç, hayatını kaybetti.

Konya'da nikah töreninin olacağı gün kaza geçiren grafiti sanatçısı genç, hayatını kaybetti.

Kent merkezinde dün sabaha karşı meydana gelen kazada, Hasan Çağlayan'ın (22) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Düğün hazırlığında olduğu öğrenilen Çağlayan'ın, merkez Meram ilçesindeki baba evinde üzüntü hakim. Evin tek oğlu olan gencin yakınları, baba evine gelerek yakınlarına taziyelerini iletiyor.

Çağlayan'ın dayısı Mustafa Yaman, AA muhabirine, yeğenini çok sevdiğini, önceki pazar günü birlikte yeğeninin doğum gününü kutladıklarını söyledi.

Dün de yeğeninin geçirdiği kazda yaşamını yitirdiğini ifade eden Yaman, "Çok üzgünüz, 22 yaşındaydı. Geçen pazar doğum gününü kutladık, bu pazar maalesef geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti, takdir Allah'tan." diye konuştu.

Yaman, mermercilik işiyle uğraştığını, Çağlayan'ın da yanında çalıştığını, yeğeninin boş vakitlerinde de grafiti sanatıyla uğraştığını anlattı.

Çağlayan'ın evin tek çocuğu olduğunu, anne babasının üzerine titreyerek büyüttüğünü dile getiren Yaman, şunları kaydetti:

"Anne babanın durumunu anlatmak mümkün değil, konuşacak mecalleri bile yok, çok üzgünüz. Evin tek oğluydu, ateş düştüğü yeri yakıyor. Kazadan 1 hafta önce kendisine ev tuttuk, dayadık döşedik. Boyasını, badanasını beraber yaptık, çok sevinçliydi ama nasip olmadı. Aynı gün, yani dün nikah töreni vardı. Sabaha karşı kazada yaşamını yitirdi. Cenazesini de dün ikindi namazının ardından defnettik. Evlenmek nasip olmadı, umarım Rabbim öbür tarafta hayallerini gerçekleştirir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı