YALOVA (Habermetre) - NİKAH SALONU YENİLENİYOR

Yalova Belediyesi, "Değişim Devam Ediyor" sloganıyla Yalova'yı A'dan Z'ye yenilemeye devam ediyor. Raif Dinçkök Kültür Merkezi (RDKM) içerisinde bulunan Nikah Salonu'nda yenileme çalışmaları başladı. Eskiden 32 kişilik olan salon, yapılan düzenlemelerle birlikte 50 kişilik kapasite ile hizmet verecek. Zeminde, gelin ve damat platformu düzenlemeler yapılarak, konsept bir nikah salonu görüntüsü oluşturulacak. Kısa süre içerisinde bitecek çalışmalarla birlikte Nikah Salonu daha modern ve kullanışlı bir hale gelecek.

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