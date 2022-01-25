Nikah şahidi kimler olabilir? Kimler nikah şahidi olamaz?

Kimler nikah şahidi olabilir sorusu merak ediliyor. Evlenecek çiftler en mutlu günlerinde kimlerin nikah şahidi olabileceğini araştırıyor. Peki, Nikah şahidi kimler olabilir? Kimler nikah şahidi olabilir? Nikah şahidi olma şartları nelerdir? Kimler nikah şahidi olamaz? İşte detaylar haberimizde...

NİKAH ŞAHİDİ KİMLER OLABİLİR?

Nikah şahidi olmanın şartları nelerdir? Kimler nikah şahidi olamaz? soruları merak ediliyor. Çiftlerin resmi nikahının kıyılması için nikah şahitlerinin olması gerekiyor. 18 yaşını dolduran, akli dengesi yerinde olan herkes nikah şahitliği yapabilir. Kişinin annesi, babası ya da kardeşleri de nikah şahidi olabilir. Nikah şahidi olan kişilerin TC kimlikleri ile birlikte nikah kıyacak memura bildirmeleri gerekmektedir.

TÜRKİYE'DE NİKAH

Türkiye'de sadece Türk Medeni Kanunu'na göre kıyılan resmî nikâh kanunen geçerlidir. Resmî nikâhta evlenecek çift, nikâh/evlendirme memuru ve iki şahit hazır bulunmak zorundadır. T.C kanunları, nikâh memuru önünde yapılmayan evlendirmeyi geçersiz saymaktadır. Dini nikâha ise ancak resmî nikâhtan sonra ve eğer taraflar isterse cevaz verilmektedir. Dini nikâhın kıyılabilmesi için evlilik cüzdanının ibrazı kanunen zorunludur.

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