Nijeryalı 12 sanatçının eserleri Türk Büyükelçiliğinde sergilendi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 12 genç sanatçının eserleri, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde sergilendi.

Büyükelçilik binasında düzenlenen "The Passage" adlı resim sergisine, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Ulusal Sanat ve Kültür Konseyi Genel Müdürü Otunba Segun Runsewe ile diplomatlar katıldı.

Büyükelçi Bayraktar, açılışta yaptığı konuşmada, 20. yüzyılın başlarında Türk ressam İbrahim Çallı'nın genç sanatçıları kapalı alanların sınırlarını aşmaya ve resimleriyle sokaklara çıkmaya teşvik ettiğini belirtti.

İnsan varoluşunun gerçekliğini resmetmek için büyük cesaret gerektiğinin altını çizen Bayraktar, "Bu sergiye katılan 12 genç sanatçı büyük bir beceri sergilediler ve eminim dünya onların sanatıyla daha güzel olacak." dedi.

Sanatçılardan Ressam Sor Sen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları çalışmaların Türk büyükelçiliğinde sergilenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sen, Türkiye'nin sanata önem verdiğinin altını çizerek, iki ülkenin arasında sanatla bir köprü kurulacağını ifade etti.

Ebru sanatına da merakının olduğunu aktaran Sen, "Burada öğrendiklerimin dışında ileride Türkiye'ye gidip başka sanatları da öğrenmek istiyorum." dedi.

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