Nijerya ve Kenya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Batı Afrika'nın en çok Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya ve Kenya'da bayram namazı kılındı.

Batı Afrika'nın en çok Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya ve Kenya'da bayram namazı kılındı.

Nijerya'da önceki yıllarda stadyum gibi büyük alanlarda kılınan bayram namazı, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) üçüncü dalgasını nedeniyle salgınla mücadele kapsamında bu yıl da cami ve cami avlularında eda edildi.

Başkent Abuja'daki Annoor Camisi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan kadın, erkek ve çocuklar geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Annoor Cami İmamı Sheikh Muhammed Swaleh yaptığı açıklamada, Müslümanların bayramını kutladı. Kurban Bayramı'nın önemine değinen Swaleh, halktan ülkede artan şiddet olaylarına karşı ve barış için dua etmelerini istedi. Swaleh, ayrıca Nijerya ve Filistin halkı için dua etti.

Kenya'da Kovid-19 nedeniyle açık havada namaz kılındı

Kenyalı Müslümanlar, bayram namazını Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı. Başkent Nairobi'deki Sir Ali Muslim Club Ground'da ve Kawangware Ground'da açık havada namaz kılındı.

Kenya Müslümanlar Yüksek Konseyi Başkan Hassan Ole Nado, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayarak cemaatten Kovid-19 salgınıyla mücadeleye devam eden ülke için dua etmelerini istedi. Müslümanlar dua etmek için birleştikçe, dualarının Kovid-19'la mücadelede kilit rol oynayacağına işaret eden Nado, "Ülke çok zor günler geçiriyor. Hepimiz ülkemiz için dua edelim." dedi.

Kenyalılar, Kurban Bayramı için pirinç ve biriani gibi özel yemekler hazırladı.

Cemaat, camide namaz sonrası bayramlaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu