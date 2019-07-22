Nijerya'nın başkentinde Şii protestocularla polis çatıştı: Biri polis en az iki kişi öldü

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Şii Nijerya İslami Hareketi (IMN) grubunun protestosunda göstericilerle güvenlik güçleri çatıştı, çıkan olaylarda biri polis, en az iki kişi hayatını kaybetti.

2015 yılından beri cezaevinde olan liderleri İbrahim Zakzaki'nin sağlık problemleri nedeniyle serbest bırakılmasını isteyen Nijerya İslami Hareketi üyeleri ile polis arasında çıkan çatışma sonrası 54 kişi göz altına alındı. Euronews.com'da Görüntüle