Milyonlarca çocuğun okula gidemediği Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yıllar sonra Çocuk Günü kutlandı.

Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle yıllardır kutlanamayan "27 Mayıs Çocuk Günü" başkent Abuja'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Törene Federal Başkent Bölgesi Bakanı Muhammed Bello, Kadın İşleri ve Sosyal Gelişme Bakanı Aisha Abubakar, dini liderler ve çok sayıda çocuk katıldı.

Nijeryalı öğrencilerden 14 yaşındaki Ohwe Deborah, "27 Mayıs Çocuk Günü" ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birkaç yıl önce yaşanan saldırılar nedeniyle bugünü tören ya da bayramlarla kutlayamıyorduk. Bugün eğer bu günü kutlayabiliyorsak, hükümetin bizim için çalıştığı anlamına geliyor." dedi.

Kutlamaların çocuklara verilen önemi ve sevgiyi gösterdiğine dikkati çeken Deborah, "Ben şanslıyım ve okuyabiliyorum ama benim gibi okuyamayan ve sokaklarda gezen çocuklar var. Hükümetin bunlar için bir şeyler yapmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle ülkede 1 milyondan fazla çocuk ne ailelerini ne de nereden geldiğini biliyor.

Deborah, Nijerya'da zengin ile fakir çocukların yaşam tarzları arasında çok büyük farklılıklar olduğuna değinerek, "Zengin çocukları istedikleri her şeyi elde edebiliyorlar, öbür taraftan da fakir olan çocuklar farklı sebeplerden dolayı küçük yaşta büyük insan gibi davranmak zorunda kalıyor." ifadesini kullandı.

10 yaşındaki Mahmud Ebubekir, Nijerya'daki çocukların teknolojik eşyalara sahip olmamasına rağmen bir şekilde seni eğlenecek bir şeyler bulabildiğini dile getirdi.

Nijerya'da çocuk nüfusunun yüzde 43'ü maden, tarım ve balıkçılık gibi alanlarda çalışırken 13 milyondan fazla çocuk okula gidemiyor.

Kaynak: AA