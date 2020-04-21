Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi "gizemli hastalık" yüzünden öldü
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Nijerya, Afrika, Güncel

Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi "gizemli hastalık" yüzünden öldü

Dünya koronavirüsle savaşırken Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde henüz anlaşılamayan gizemli bir hastalık nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu 60 yaşın üstünde.

21.04.2020 23:34 | Son Güncelleme: 22.04.2020 00:24
Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi

Aminu Kano Eğitim Hastanesi Salgın Hastalıklar Departmanı Direktörü İsa Abubakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kano eyaletinde cuma gününden pazara kadar henüz tanımlayamadıkları bir hastalık nedeniyle 150 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Abubakar, hayatını kaybedenlerin çoğunun 60 yaş üstü olduğunu söyledi.

"KISA SÜREDE BU KADAR KİŞİNİN ÖLMESİ NORMAL DEĞİL"

Bu can kayıplarının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) de kaynaklanmış olabileceğini kaydeden Abubakar, "Farklı bir hastalık da olabilir ama kısa sürede bu kadar kişinin ölmesi normal değil." dedi.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE EYALETTE 1 HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Kovid-19 salgını nedeniyle perşembe günü 1 hafta sokağı çıkma yasağı ilan edilen Kano'da son beş günde 23 vaka görüldü. Nijerya'da ise 665 Kovid-19 vakasına rastlanırken 22 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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