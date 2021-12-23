Nijerya'da son kullanma tarihi geçmiş 1 milyon dozdan fazla korona aşısı imha edildi

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, çarşamba günü kısa raf ömrü olduğu tespit edildikten sonra ülkeden toplanan 1 milyon dozun üzerinde AstraZeneca Kovid-19 aşısını imha edildi.

İMHA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ülkede aşılama çalışmalarını koordine eden Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı ile Ulusal Gıda ve İlaç İdaresi ve Kontrolü Kurumu, Nijerya'nın başkenti Abuja'nın bir banliyösünde bulunan çöp toplama alanındaki imha işlemlerini izledi.

TARİHİ GEÇMİŞ AŞILARIN YAPILDIĞI İDDİALARI YALANLANMIŞTI

Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, geçen hafta "geçen ay tarihi geçmiş yaklaşık bir milyon Kovid-19 aşısının vatandaşlara yapıldığına" dair iddiaları yalanlamıştı.

DSÖ: EN AZ 19 HAFTALIK KULLANIM SÜRESİ OLMALI

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve sağlık grupları ile 29 Kasım'da düzenlediği ortak açıklamada, Afrika ülkelerine bağışlanan Kovid-19 aşılarının en az 10 haftalık kullanım süresine sahip bulunması gerektiğini belirtmişti.

Xinhua - Son Dakika Haberleri

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