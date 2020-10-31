Nijerya'da silahlı saldırılar: 21 ölü

ABUJA (AA) Nijerya'nın Katsina ve Zamfara eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti.

ABUJA (AA) Nijerya'nın Katsina ve Zamfara eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı açıklamada, eyaletin Diskuru bölgesine gelen motosikletli silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda, aralarında 5 güvenlik gücünün bulunduğu, 17 kişinin öldüğünü kaydeden İsah, çok sayıda evin de kundaklandığını söyledi.

İsah, saldırının ardından bölge sakinleriyle silahlı kişilerin arasında çıkan çatışmada çok sayıda sivilin ve silahlı kişilerin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Zamfara Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammed Shehu da eyaletin Gidan-Goga köyünde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Shehu, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve durumu kontrol altında alındığını ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu