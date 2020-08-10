Nijer'de silahlı saldırı : 8 ölü
Nijer'in vahşi yaşam parkında 8 kişi motosiklet üzerindeki silahlı kişiler tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.
10.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:44
Nijer'in vahşi yaşam parkında 8 kişi motosiklet üzerindeki silahlı kişiler tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Nijer'in vahşi yaşam parkında motosiklet üzerindeki kimliği belirsiz silahlı kişilerin dün 6 Fransız turisti; bir Nijeryalı rehber ve şoförünü öldürdüğü bildirildi. Hükümet konu hakkında açıklama yapmazken Fransız hükümeti 6 vatandaşının ölümünü doğruladı. Fransız hükümet aynı zamanda Nijer'de terör örgütlerinin faaliyet gösterdiği geniş bölgelere seyahat konusunda halka uyarıda bulundu.
Kaynak: DHA