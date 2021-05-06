Nihat Yeşil kimdir? Nihat Yeşil kaç yaşında, nereli? Nihat Yeşil biyografi!

Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olan Nihat Yeşil kimdir? Milletvekili seçilmeden önce Restorasyon ve mimari üzerine çalışmalarda bulunan Nihat Yeşil kaç yaşında, nereli? Nihat Yeşil mesleği nedir? Nihat Yeşil hayatı ve biyografi nedir?

Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olan Nihat Yeşil kimdir? Milletvekili seçilmeden önce Restorasyon ve mimari üzerine çalışmalarda bulunan Nihat Yeşil kaç yaşında, nereli? Nihat Yeşil mesleği nedir? Nihat Yeşil hayatı ve biyografi nedir? İşte detaylar haberimizde…

NİHAT YEŞİL KİMDİR?

Nihat Yeşil (d. 2 Ocak 1957), Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili. 7 Haziran 2015 tarihinden beri CHP Ankara milletvekilidir. Milletvekili seçilmeden önce Restorasyon ve mimari üzerine çalışmıştır.

İLK YILLARI VE KARİYERİ

Nihat Yeşil, 2 Ocak 1957 tarihinde Ali Rıza Bey ve Fatime Hanım'ın çocuğu olarak Tunceli'nin Hozat ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Birinci ve ikinci Meclis, Çanakkale Şehitlikleri ve tabyaları ile birçok tarihi eserin restorasyon projelerini ve uygulamalarını gerçekleştiren Yeşil, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Halkevleri üyesidir. Evli ve üç çocuk babası olan Yeşil, İngilizce bilmektedir.

SİYASAL YAŞAMI

Sosyal demokrat Halkçı Parti'de (SHP) Altındağ İlçe Başkanlığı ve Parti Meclisi Üyeliği görevlerinde bulunan Nihat Yeşil, hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İkinci bölge milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Ankara milletvekili olarak meclise girdi. Günümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Üyesidir.

2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü.