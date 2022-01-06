Nihat Sırdar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nihat Sırdar'ın hayatı ve biyografisi!

Nihat Sırdar (d. 19 Ekim 1976; İstanbul), Türk radyo programcısı, köşe yazarı. Peki, Nihat Sırdar kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi radyoda çalışıyor? İşte detaylar...

NİHAT SIRDAR KİMDİR?

Nihat Sırdar (d. 19 Ekim 1976; İstanbul), Türk radyo programcısı, köşe yazarı. "RTÜK'ten en çok uyarı alan radyocu" olduğu iddia edilir.

Nihat Sırdar doğum tarihi : 19 Ekim 1976

Nihat Sırdar kaç yaşında : 45 yaşında

Nihat Sırdar aslen nereli : İstanbul doğumlu

Nihat Sırdar mesleği ne : Radyo programcısı, Köşe yazarı

Makine ressamı olmak için okumuş ama radyoculuk mesleğini seçmiştir. 1993 senesinden itibaren 12 yıl Best FM'de, 8 yıl Alem FM'de sabahları Nihat'la Curcuna ve akşamları Nihat'la Sivrisinek programlarını hazırlayıp sunmuştur. Sabah saatlerinde gerçekleşen radyo programı, daha sonraları Nihat'la Muhabbet adını almıştır. 4 Ekim 2013 tarihinde Alem FM'deki son yayınını gerçekleştirerek 21 Ekim 2013 itibarıyla Show Radyo'ya geçmiştir. 6 yıl burada program sundu. 2019'da Show Radyo'dan ayrılıp kuruluşunda görev aldığı Kafa Radyo'ya geçiş yaptı.

Vatan, Takvim ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. 2000 yılından beri "İyi Uykular Türkiye", "Sivrisinek Dedin de Aklıma Geldi" ve "Bütün Kazlar Toplandık" isminde sahne gösterileriyle 1000'den fazla kez sahneye çıkmıştır ve çıkmaya devam etmektedir.

Son yıllarda sabah ve akşam radyo programlarını stüdyo dışından da yapmaktadır. Yurt içinde sıklıkla Yayın Otobüsü içinden; yurt dışında ise taşınabilir yayın donanımıyla Sivrisinek ile birlikte çeşitli yayınlar yapmışlardır. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Ankara'dan Konya'ya giderken hareket hâlindeki yayın otobüsünün içinden canlı radyo yayını yapmışlardır.

Sırdar, 2004 yılında Sunay Akın ile birlikte hazırladıkları sahne gösterisine günümüzde de devam etmektedir.

Nihat Sırdar, 11 Temmuz 2016 tarihinde Otuzbeş'i Beklerken adındaki ilk kitabını çıkardı. 15 Kasım 2018 tarihinde ise ikinci kitabı olan Severek Dinliyoruz'u okurlarına sunmuştur.

ÖDÜLLERİ

2013 - Şişli Belediyesi - Sihirli Mikrofon Ödülleri "Yılın Radyo Şovmeni Ödülü"

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