Nihat Hatipoğlu, ağabeyinin AK Parti'yi hedef alan sözlerini yorumladı

05.09.2019 10:30

Haberler.com/ Olgun KIZILTEPE

Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu, Ahmet Davutoğlu'nun ihraç kararıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar büyük ses getirmişti.

NİHAT HATİPOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Nihat Hatipoğlu, suskunluğunu Haberler.com'a bozdu. Açıklamasında ailenin diğer fertlerinin görüşlerinin kendisini bağlamadığını ifade eden ünlü ilahiyatçı, "Dinime hizmet etmeye çalışıyorum. En büyük onur İslam'a hizmettir. Siyasi tartışmaların içinde yer almak istemiyorum. Esas olan fitneden uzak kalmaktır" ifadelerini kullandı.

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ömer Vehbi Hatipoğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer vermişti: "Siyaset yapma, siyasi faaliyetlerde bulunma her vatandaşın doğal hakkıdır. İzne tabii olmadığı gibi kimsenin ipoteği altında da değildir. Bir parti siyaset yapmak isteyen kişiye fırsat ve yer vermiyorsa, o şahsın başka bir partiye katılmasına da saygı duymak zorundadır. Benim partimden olmayan haindir demek lüksüne hiç kimse sahip değildir.

"TÜRKİYE BİR KAOSA SÜRÜKLENİYOR"

Yıllardır aktif politikanın dışında olan ve hiç bir partiye üye olmayan bir düşünce adamı olarak uyarıyorum: Türkiye tepetaklak siyasi bir kaosa doğru sürükleniyor. Bu kaostan kurtuluş bölünerek değil, bütünleşerek aşılabilir.

"NİHAT HATİPOĞLU BENİM GİBİ DÜŞÜNMEK ZORUNDA DEĞİLDİR"

Çok net olarak ifade ediyorum ki; ne Sayın Davutoğlu ne de Sayın Babacan'ın yeni parti çalışmalarının içinde ve yanında değilim. Ama onlara hakaret etmeyi, saygısızlık yapmayı da aklımın ucundan geçirmem. Küfür ve hakarete karşı çıkıyorum. Siyaset çirkinleşmesin istiyorum. Siyasi geçmişim ortadadır. Benim tavrım ile kardeşimin pozisyonunu gündeme getirmek ahlaki değildir. Nihat Hatipoğlu Türkiye'ye mal olmuş bir ilahiyatçı ve akademisyendir. Benim gibi düşünmek zorunda değildir. Ben de siyaset yaparken ondan icazet alacak değilim."

İşte Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun o paylaşımları;