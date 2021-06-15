Nihan Büyükağaç kimdir? Nihan Büyükağaç kaç yaşında, nereli? Nihan Büyükağaç biyografisi!
Star TV'de yayınlanacak Ada Masalı dizisi oyuncuları arasında Nihan Büyükağaç yer alıyor. Dizide Selma karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncuyla ilgili olarak Nihan Büyükağaç kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. Daha önce birçok dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu yeni dizisinde Selma karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Nihan Büyükağaç kimdir? Nihan Büyükağaç kaç yaşında, nereli? Nihan Büyükağaç mesleği nedir? Nihan Büyükağaç hayatı ve biyografisi nedir?
Star TV'de yayınlanacak Ada Masalı dizisi oyuncuları arasında Nihan Büyükağaç yer alıyor. Dizide Selma karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncuyla ilgili olarak Nihan Büyükağaç kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. Daha önce birçok dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu yeni dizisinde Selma karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Nihan Büyükağaç kimdir? Nihan Büyükağaç kaç yaşında, nereli? Nihan Büyükağaç mesleği nedir? Nihan Büyükağaç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
NİHAN BÜYÜKAĞAÇ KİMDİR?
28 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.
İlk ekran deneyimini 2005 yılında Beşinci Boyut dizisinde figüran olarak yaşayan Nihan Büyükağaç, ilk rolünü 2006 yılında Fırtına dizisiyle aldı. Sınıf, Derdest, Ayrılık, Muhteşem Yüzyıl, Tozlu Yollar, Sevdaluk, Canevim, Gönül İşleri, Gecenin Kraliçesi gibi dizilerde rol almıştır.
2021 yılında senaryosunu Özcan Deniz'in yazdığı Seni Çok Bekledim dizisinde Sibel karakteriyle yer aldı.
ÖZEL YAŞAMI
1981 doğumlu olan Nihan Büyükağaç, 2021 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.
Murat Yıldırım ile evlidir ve bir çocuk annesidir.
Nihan Büyükağaç 1.71 metre boyunda, 58 kilo ve terazi burcudur.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @nbuyukagac kullanıcı adıyla yer almaktadır.
NİHAN BÜYÜKAĞAÇ DİZİLERİ
2006 - Fırtına (Tamara)
2007 - Senden Başka 2 (Emel)
2008 - Derdest (Aysun)
2008 - Sınıf
2009 - Ayrılık 2 (Mina)
2010 - Yer Gök Aşk
2011-2103 - Muhteşem Yüzyıl (Gülşah)
2013 - Sevdaluk (Fatma)
2014 - Gönül İşleri (Alev)
2015 - Gecenin Kraliçesi (Emine)
2016 - Cesur ve Güzel (Adalet)
2018 - Bir Umut Yeter (Nihan)
2019 - Canevim (Feryal Tanbay)
2019-2020 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Bahar Tezyürek)
2021 - Seni Çok Bekledim (Sibel)
2021 – Ada Masalı