Nihan Büyükağaç kimdir? Nihan Büyükağaç kaç yaşında, nereli? Nihan Büyükağaç biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nihan Büyükağaç kimdir? Nihan Büyükağaç kaç yaşında, nereli? Nihan Büyükağaç biyografisi!

Nihan Büyükağaç kimdir? Nihan Büyükağaç kaç yaşında, nereli? Nihan Büyükağaç biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Star TV'de yayınlanacak Ada Masalı dizisi oyuncuları arasında Nihan Büyükağaç yer alıyor. Dizide Selma karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncuyla ilgili olarak Nihan Büyükağaç kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. Daha önce birçok dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu yeni dizisinde Selma karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Nihan Büyükağaç kimdir? Nihan Büyükağaç kaç yaşında, nereli? Nihan Büyükağaç mesleği nedir? Nihan Büyükağaç hayatı ve biyografisi nedir?

Star TV'de yayınlanacak Ada Masalı dizisi oyuncuları arasında Nihan Büyükağaç yer alıyor. Dizide Selma karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncuyla ilgili olarak Nihan Büyükağaç kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. Daha önce birçok dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu yeni dizisinde Selma karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Nihan Büyükağaç kimdir? Nihan Büyükağaç kaç yaşında, nereli? Nihan Büyükağaç mesleği nedir? Nihan Büyükağaç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

NİHAN BÜYÜKAĞAÇ KİMDİR?

28 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

İlk ekran deneyimini 2005 yılında Beşinci Boyut dizisinde figüran olarak yaşayan Nihan Büyükağaç, ilk rolünü 2006 yılında Fırtına dizisiyle aldı. Sınıf, Derdest, Ayrılık, Muhteşem Yüzyıl, Tozlu Yollar, Sevdaluk, Canevim, Gönül İşleri, Gecenin Kraliçesi gibi dizilerde rol almıştır.

2021 yılında senaryosunu Özcan Deniz'in yazdığı Seni Çok Bekledim dizisinde Sibel karakteriyle yer aldı.

ÖZEL YAŞAMI

1981 doğumlu olan Nihan Büyükağaç, 2021 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

Murat Yıldırım ile evlidir ve bir çocuk annesidir.

Nihan Büyükağaç 1.71 metre boyunda, 58 kilo ve terazi burcudur.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @nbuyukagac kullanıcı adıyla yer almaktadır.

NİHAN BÜYÜKAĞAÇ DİZİLERİ

2006 - Fırtına (Tamara)

2007 - Senden Başka 2 (Emel)

2008 - Derdest (Aysun)

2008 - Sınıf

2009 - Ayrılık 2 (Mina)

2010 - Yer Gök Aşk

2011-2103 - Muhteşem Yüzyıl (Gülşah)

2013 - Sevdaluk (Fatma)

2014 - Gönül İşleri (Alev)

2015 - Gecenin Kraliçesi (Emine)

2016 - Cesur ve Güzel (Adalet)

2018 - Bir Umut Yeter (Nihan)

2019 - Canevim (Feryal Tanbay)

2019-2020 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Bahar Tezyürek)

2021 - Seni Çok Bekledim (Sibel)

2021 – Ada Masalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Emel Sayın Selma Ergeç Özge Özpirinçci
Spor Diego Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nihan Büyükağaç kimdir? Nihan Büyükağaç kaç yaşında, nereli? Nihan Büyükağaç biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 17:46:43. #1.15#

title