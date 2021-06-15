Nihan Büyükağaç kimdir? Nihan Büyükağaç kaç yaşında, nereli? Nihan Büyükağaç biyografisi!

Star TV'de yayınlanacak Ada Masalı dizisi oyuncuları arasında Nihan Büyükağaç yer alıyor. Dizide Selma karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncuyla ilgili olarak Nihan Büyükağaç kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. Daha önce birçok dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu yeni dizisinde Selma karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Nihan Büyükağaç kimdir? Nihan Büyükağaç kaç yaşında, nereli? Nihan Büyükağaç mesleği nedir? Nihan Büyükağaç hayatı ve biyografisi nedir?