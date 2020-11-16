Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında? Nihal Yalçın dizileri nelerdir?

Son dönemin en sevilen internet dizilerinden biri olan "Bir Başkadır"a ilk olarak düşünülen Nihal Yalçın gündeme geldi. Bir Başkadır Meryem başrolünü canlandıran Öykü Karayel hakkında söyledikleriyle gündeme gelen Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın Öykü Karayel'e ne dedi?

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde Güneş karakterini canlandıran Nihal Yalçın hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Nihal Yalçın kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

29 Mart 1981 yılında İstanbul Kartal'da dünyaya geldi. Aslen Tuncelilidir. Üç kız ve bir erkek kardeşi bulunan Nihal Yalçın, lise eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünde okudu. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Kamera karşısına ilk kez Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? isimli filmde canlandırdığı Bacı Zeyno karakteri ile geçti.

Kurtlar Vadisi, Şöhret Okulu, Güldünya, Avrupa Yakası, Kış Masalı, Cümbür Cemaat Aile, Yalan Dünya ve Beş Kardeş dizilerinde rol almıştır. Nihal Yalçın son olarak usta yönetmen Yavuz Turgul ve büyük oyuncu Şener Şen'in tekrar bir araya geldiği "Yol Ayrımı" isimli sinema filminin kadrosunda yer almıştır. Uzun süredir Antabus adlı tek kişilik oyunu ile tiyatro sahnesinde yer almaktadır.

Nihal Yalçın, Star Tv ekranlarında yayınlanan ve kadrosunda Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Güven Murat Akpınar, Neslihan Arslan, Dilara Aksüyek, Salih Bademci, Fatih Koyunoğlu, Neslihan Yeldan, Fırat Tanış gibi önemli isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin dizisinde Güneş karakterini canlandırmaktadır. 1.66 metre boyunda, 54 kilo olan Nihal Yalçın Koç burcudur.

NİHAL YALÇIN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER NELERDİR?

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Zeyno)/ Sinema Filmi – 2005

Kurtlar Vadisi Pusu (Terörist) – 2007

Şöhret Okulu (Sirvan) – 2007

Ay Lav Yu (Rukiye)/ Sinema Filmi – 2009

Güldünya (Konuk oyuncu) – 2009

Hayatın Tuzu (Süheyla)/ Sinema Filmi – 2009

Avrupa Yakası (Meryem) – 2009

Kış Masalı (Figen) – 2009

Cümbür Cemaat Aile (Rahime Yıldız) – 2010

Araf (Derya)/ Sinema Filmi – 2011

Kurtuluş Son Durak (Goncagül)/ Sinema Filmi – 2011

Yalan Dünya (Açılay) – 2011-2014

Yeraltı (Türkan)/ Sinema Filmi 2011

Berlin Kaplanı (Elvan)/ Sinema Filmi – 2012

Beş Kardeş (Canan) – 2015

Yol Ayrımı (Emine)/ Sinema Filmi – 2017

NİHAL YALÇIN ÖDÜLLERİ NELERDİR?

19. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Yeraltı ve Araf)

45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Yeraltı)

17. Sadri Alışık Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Komedi) (Kurtuluş Son Durak)

NİHAL YALÇIN ÖYKÜ KARAYEL'E NE DEDİ?

'Meryem' karakteri için ilk düşünülen isimlerden biri olan Nihal Yalçın ise, Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki gösterdi. Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok gaza geliyorsunuz, birbirinizi etkiliyorsunuz. Görüyorum buradan hep. Ne ara hepiniz dizi yorumcusu oldunuz be? Oyunculuk falan övüyorsunuz bir de, böyle karnıma ağrılar giriyor. Bazı konularda benim cehaletimin görüldüğü kadar görüyorum cehaletinizi. Hadi ona cehalet demeyeyim de kendinizi bilmezliğinizi diyeyim" ifadelerini kullandı.