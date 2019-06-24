Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, dün yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair değerlendirmelerde bulundu.

"EROL OLÇOK, SENSİZ ANCAK BURAYA KADAR"

Eşinin ölünceye dek AK Parti'nin reklam kampanyalarının direktörlüğünü yaptığını hatırlatan Olçok, "Ruhun Şad olsun Erol Olçok. Sensiz ancak bu kadar. Koyunun olmadığı yerde, keçiye evliya çelebi derler" diye yazdı.

İşte o paylaşım;