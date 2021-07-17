Nihal Olçok kimdir? Sedat Peker'e Twitter'dan "Lokasyon at yeter, ben gelirim" cümlesiyle gündeme gelen Nihal Olçok kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Nihal Olçok kimdir? Sedat Peker'e Twitter'dan "Lokasyon at yeter, ben gelirim" cümlesiyle gündeme gelen Nihal Olçok kaç yaşında, aslen nerelidir?

Nihal Olçok kimdir? Sedat Peker'e Twitter'dan 'Lokasyon at yeter, ben gelirim' cümlesiyle gündeme gelen Nihal Olçok kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Nihal Olçok kaç yaşında, nereli? Sedat Peker ile ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Nihal Olçok, Sedat Peker'e Twitter'dan "Lokasyon at ben gelirim" dedi. Peker, "Misafir etmekten şeref duyacağımızı bilmenizi isterim" yanıtını verdi. Nihal Olçok kimdir, nereli, kaç yaşında? Nihal Olçok hayatı

15 Temmuz "FETÖ" terör örgütünün hain darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok,Sedat Peker'e Twitter üzerinden attığı "Lokasyon at ben gelirim" tweeti sonrası vatandaşlar tarafında en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Nihal Olçok eşi, hayatı, yaşı ve daha fazlası haberimizde…

NİHAL OLÇOK KİMDİR?

1978 yılında Üsküp'te doğumlu olan ve 4 yaşında Türkiye'ye gelen Nihal Olçok İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezundur. 1998 yılında Erol Olçok ile nikah masasına oturdu. 15 Temmuz'da eşi ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u şehit verdi ve "Şehitoğlu Şehit" adlı kitabını yayınladı.

Nihal Olçok kimdir? Sedat Peker'e Twitter'dan 'Lokasyon at yeter, ben gelirim' cümlesiyle gündeme gelen Nihal Olçok kaç yaşında, aslen nerelidir?

Nihal Olçok'un eşi Erol Olçok, 1993 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışan, özellikle AKP'nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında faaliyet yürüten kişidir.

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Nihal Olçok kimdir? Sedat Peker'e Twitter'dan "Lokasyon at yeter, ben gelirim" cümlesiyle gündeme gelen Nihal Olçok kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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